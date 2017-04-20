Ахметов ликвидировал должности главы набсовета и ревизора СКМ, которые занимали мать и супруга бизнесмена

Бизнесмен Ринат Ахметов, являющийся 100%-ным собственником ЧАО "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, Мариуполь Донецкой обл.), управляющей компании крупнейшей в Украине частной промышленно-финансовой группы "СКМ", своим решением ликвидировал наблюдательный совет и ревизора как органы управления и контроля компанией.

Как сообщила СКМ в системе раскрытия информации НКЦБФР, высший орган управления ЧАО "СКМ" - единоличный акционер компании - 18 апреля 2017 года принял решение о прекращении полномочий председателя наблюдательного совета Някии Ахметовой (мать Р.Ахметова - ИФ).

Н.Ахметова занимала указанную должность с 6 апреля 2006 года.

Должность главы набсовета ликвидирована.

Кроме того, высший орган управления ЧАО "СКМ" - единоличный акционер компании - 18 апреля принял решение о прекращении полномочий ревизора Лилии Ахметовой (супруга Р.Ахметова - ИФ).

Л.Ахметова занимала указанную должность с 7 июня 2001 года.

Должность ревизора ликвидирована.

Ранее Л.Ахметовой принадлежало 10% АО "СКМ", остальное - Р.Ахметову. В апреле 2009 года бизнесмен сконцентрировал в своей собственности 100% акций АО "СКМ".

Членами семьи Р.Ахметова являются супруга Л.Ахметова, мать Н.Ахметова, сыновья Дамир и Алмир Ахметовы.

Как сообщалось, ЧАО "СКМ" в 2016 году сократило неконсолидированный чистый убыток в 2,7 раза по сравнению с 2015 годом - до 299,413 млн грн с 815,558 млн грн. Доналоговый убыток снизился в 2,1 раза - до 451,587 млн грн.

Нераспределенная прибыль на конец прошлого года составила 30 млрд 177,586 млн грн.

Уставный капитал ЧАО "СКМ" - 3 млн грн.

Компания СКМ – профессиональный инвестор, управляющая компания крупнейшей финансово-промышленной группой Украины, деятельность которой сконцентрирована в трех основных сферах бизнеса: горно-металлургической, электроэнергетической и финансовой, а также в телекоммуникациях, медиа-бизнесе, недвижимости, розничной торговле, глинодобыче, торговле нефтепродуктами, сельском хозяйстве, торговле медикаментами, машиностроении и транспортном бизнесе. 100% акций СКМ принадлежат бизнесмену Ринату Ахметову.

В группу "СКМ" входят компании "Метинвест" (ГМК), энергохолдинг "ДТЭК", банк ПУМБ, страховые компании "АСКА" и "АСКА-Жизнь", национальный оператор "Укртелеком", телекоммуникационная группа Vega, "Медиа Группа Украина", "ЭСТА Холдинг" (недвижимость), "Украинский Ритейл" (розничная торговля), UMG (производство минерального сырья), "Параллель" (оператор рынка нефтепродуктов), "Харвист" (сельское хозяйство), машиностроительный холдинг Corum Group, транспортный холдинг "Портинвест" и др.