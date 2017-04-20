Экономика

11:32 20.04.2017

Бизнес ожидает прозрачного механизма доступа к инфраструктуре - ЕБА

Бизнес и инвесторы ожидают создания в Украине прозрачного понятного механизма доступа инвесторов к инфраструктуре, сообщила исполнительный директор Европейской бизнес ассоциации (ЕБА) Анна Деревянко.

"Необходимо внедрить прозрачный механизм доступа инвесторов к инфраструктуре и предоставлять им абсолютно равные права. Также необходимо прозрачное регулирование тарифов и понятная регуляторная база"- сказала она в ходе Украинского инфраструктурного форума в Киеве в четверг.

Относительно портовой инфраструктуры А.Деревянко отметила необходимость повышения конкурентоспособности портов и приведения портовых сборов к конкурентному уровню. "Также мы хотели бы обратить внимание на необходимость принятия порядка компенсаций инвестиций в портовой сфере" - добавила она, подчеркнув, что этот вопрос чрезвычайно важен для инвесторов.

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