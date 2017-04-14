СКМ готова защищать в суде свои права собственности на "Укртелеком" и "ТриМоб"

Группа "Систем кэпитал менеджмент" (СКМ) готова защищать свои права собственности на акции и корпоративные права ПАО "Укртелеком" и его дочерней компании ООО "ТриМоб" в суде.

Как отмечается в ответе СКМ на запрос агентства "Интерфакс-Украина", группа еще не получила какие-либо официальные судебные документы относительно ареста акций вышеуказанных компаний. Они продолжают работать в обычном режиме, предоставляя услуги в полном объеме.

"Как контролирующий акционер и собственник ПАО "Укртелеком" и его дочерней компании ООО "ТриМоб", группа "СКМ" заинтересована в объективном и независимом расследовании всех обстоятельств приватизации ПАО "Укртелеком"… Насколько мы понимаем из публичных заявлений ГПУ, расследования направлены именно на проверку законности и установление всех обстоятельств приватизации "Укртелекома" предыдущими собственниками "Укртелекома" и их конечными бенефициарами", - отмечают в СКМ.

Как сообщалось, Печерский райсуд Киева 13 апреля удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры Украины об аресте акций "Укртелекома" и "ТриМоба".

"Управление ГПУ по противодействию ОПГ ведет производство о незаконном выделении по указанию Януковича (экс-президент Украины Виктор Янукович – ИФ) 220 млн грн из государственного бюджета Украины и приватизации 93% акций Укртелекома по заниженной (ценой - ИФ) на 1,6 млрд грн. Сегодня Печерский суд в целях обеспечения государственных интересов и возмещения убытков удовлетворил ходатайство ГПУ о наложении ареста на акции Укртелекома и ТриМоба", - написал генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в "Фейсбук" 13 апреля.

Ранее, в декабре 2016 года Фонд госимущества Украины не согласовал продажу ПАО "Укртелеком" его "дочки" - ООО "ТриМоб", владеющего лицензией на связь третьего поколения (3G), из-за того, что данная сделка противоречит договору, заключенному при продаже 92,79% акций "Укртелекома" ООО "ЕСУ".

Этот договор от 11 марта 2011 года содержит предостережение: до полного его выполнения "ЕСУ" не должно допустить продажу всей или частичной доли имущества "Укртелекома", рыночная стоимость которого составляет более 10% уставного капитала ПАО.

"ТриМоб" по числу абонентов – около 0,9 млн на начало 2016 года – занимал 4-е место на рынке, значительно уступая лидеру "Киевстар" и идущим третьим lifecell (ранее - "Астелит"). В то же время "ТриМоб" длительное время был единственным владельцем лицензии на связь третьего поколения (3G), потеряв эту монополию лишь в 2015 году, когда три вышеуказанных операторов мобильной связи получили подобную лицензию по итогам конкурса.

В октябре 2013 года 100% акций компании UA Тelecominvest Limited, которой принадлежат 100% ООО "ЕСУ", в свою очередь, владеющего 92,79% акций "Укртелекома", приобрела СКМ бизнесмена Рината Ахметова.