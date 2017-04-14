Премьер считает необходимым снизить ренту на добычу газа до 12% с 2018г

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает необходимым снизить ренту на добычу природного газа до единого уровня - 12% - с 2018 года, сообщил он с парламентской трибуны в пятницу.

"Недавно на встрече с фракцией "БПП" мы обсуждали вопрос создания благоприятных условий (для наращивания добычи газа – ИФ). Таких условий есть два, наиболее критичных: наконец, нужно с 2018 года понизить ренту на добычу газа и ввести единую ренту на уровне 12%. Считаю, что такой подход может быть приемлемым, мы сможем ускорить добычу. И второй подход – дерегуляция", - премьер.

Как сообщалось, в настоящее время рента при добыче газа установлена на уровне 14-29%, в зависимости от глубины скважины.

В конце 2016 года парламент отклонил законопроект о снижении ренты до 12%.

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