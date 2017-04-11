Гройсман считает, что Билоус не реализовал себя на посту главы ФГИ

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман приветствует решение главы Фонда госимущества (ФГИ) Украины Игоря Билоуса уйти в отставку, считая, что ему не удалось реализовать себя в этой должности.

"Я приветствую его решение. Думаю, что это решение – это оценка его работы", - сказал В.Гройсман на пресс-конференции по итогам года деятельности правительства во вторник в Киеве, отвечая на вопрос, известны ли ему причины решения И.Билоуса уйти в отставку и как он относится к этому.

Премьер добавил: "Возможно, не все от него зависело, но, на мой взгляд, и я ему об этом говорил, ему следовало быть более жестким, принципиальным и четким. К сожалению, полагаю, что ему не удалось реализовать себя в этой должности".

В.Гройсман выразил сожаление в связи с тем, что не все важные процессы были реализованы.

Вместе с тем он отметил, что по-человечески хорошо относится к И.Билоусу.

Как сообщалось, глава ФГИ И.Билоус 10 апреля подал в отставку. Он намерен после небольшого перерыва вернуться в инвестиционный бизнес.

И.Билоус также отметил, что ему и его команде удалось воплотить международные стандарты приватизации.

Верховная Рада утвердила И.Билоуса главой ФГИ 19 мая 2015 года. До этого он возглавлял Государственную фискальную службу с момента ее создания в июне 2014 года до 24 февраля 2015 года, а ранее непродолжительное время занимал должность руководителя Государственной налоговой службы.

Премьер-министр В.Гройсман после провала приватизации Одесского припортового завода в конце 2016 года неоднократно резко критиковал главу ФГИ, предлагая ему и всему руководству Фонда подать в отставку.