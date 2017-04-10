Группа "Евраз" предупреждает клиентов о действующих в Украине лжекомпаниях "Евразхолдинг" и "Евраз груп"

Международная вертикально-интегрированная горно-металлургическая группа Evraz предупреждает клиентов о появлении в Украине нескольких компаний со схожими названиями, к которым группа не имеет никакого отношения.

Как сообщается в официальной информации группы "Евраз" в Украине в понедельник, ранее уведомлялось о выявленных двойниках компании ООО "ТК "ЕвразХолдинг", входящей в одну группу компаний "Евраз", но с иными контактными данными - ООО "Евразхолдинг" (идентификационный код 40104945, регистрация - г. Харьков) и ООО "ТГ Евразхолдинг" (идентификационный код 40106848, регистрация - Киев).

"Сейчас спешим уведомить вас о новой выявленной лжекомпании ООО "Евраз групп" (согласно сайту лжекомпании www.evrazgroup.com.ua, местонахождение - Киев, производство - г. Фастов), которая также не имеет никакого отношения ни к ООО "ТК "ЕвразХолдинг", ни к ЧАО "Евраз ДМЗ", ни к Evraz Group S.A., ни к и другим сбытовым компаниям группы "Евраз", - констатируется в информации группы.

При этом группа настоятельно рекомендует своим клиентам "быть бдительными, внимательно проверять потенциальных поставщиков, их реквизиты и соблюдать особую осторожность при заключении договоров и оплате счетов".

Как сообщала группа 25 июля 2016 года, на рынке металлотрейдинга активизировались лица, в разных конфигурациях использующие наименования и положительный имидж крупных компаний-поставщиков. При этом официальными представителями группы были выявлены факты незаконного использования лжекомпаниями товарного знака "Евраз"/"Evraz" в прайс-листах, коммерческих предложениях, бланках и прочей документации, в доменном имени в сети Интернет.

"Исключительными правами на товарные знаки "ЕВРАЗ"/"EVRAZ" по ряду классов МКТУ, в том числе: 06, 07, 12, 16, 25, 35, 36, 37,39,40,42,45 (металлы и сплавы, металлические строительные материалы, металлические конструкции и сооружения, изделия из металлов: металлические тросы, проволока, трубы и пр.) обладает ООО "ЕвразХолдинг". С разрешения правообладателя предприятия "Евраза" используют товарные знаки "ЕВРАЗ"/"EVRAZ" путем их размещения на производимой продукции", - подчеркивалось в информации группы.

Также отмечалось, что в связи с участившимися случаями выявления фактов незаконного использования различными способами обозначений товарных знаков компаниями, не имеющими отношения к предприятиям "Евраза", группа ведет активную работу по пресечению незаконного использования соответствующих обозначений такими компаниями.

Evraz plc - крупная вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания, включает предприятия в России, США, Италии, ЮАР и Украине. Крупнейшие бенефициары группы - Роман Абрамович, Александр Абрамов и Александр Фролов.