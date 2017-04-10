Шебелинский ГПЗ вышел из планового ремонта

Шебелинский газоперерабатывающий завод (ГПЗ, Харьковская обл.) вышел из планового ремонта, завершил 8 апреля пусковые работы технологического оборудования, сообщила пресс-служба ПАО "Укргазвыдобування".

По ее данным, все планово-предупредительные ремонтные работы на технологических установках завершены в установленный срок.

"В ремонтный период был проведен комплекс работ по текущему техническому обслуживанию, ревизии и ремонта оборудования, в частности, очистки от отложений, ревизия колонного, теплообменного и сепарационного оборудования, чистка, ревизия и ремонт трубных подогревателей, замена запорной арматуры и др. В настоящее время все технологические установки работают в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, Шебелинский ГПЗ был остановлен для проведения планово-предупредительного ремонта технологических установок с 23 марта, ранее запланированного с 29 марта. В этой связи срок окончания ремонтных работ сместился на 7 апреля вместо 12 апреля.

"Укргазвыдобування" в 2016 году увеличило объемы переработки нефтяного сырья на 11,8% (на 54,4 тыс. тонн) по сравнению с 2015 годом – до 515,4 тыс. тонн. В частности, Шебелинский ГПЗ в 2016 году увеличил переработку нефтяного сырья на 7,9% (на 36,5 тыс. тонн) по сравнению с 2015 годом – до 497,2 тыс. тонн.

ГПЗ в 2016 году снизило производство бензина на 11,6% по сравнению с 2015 годом – до 156,3 тыс. тонн, мазута – на 7,4%, до 51,1 тыс. тонн, но увеличило производство дизтоплива на 7,5% – до 116,8 тыс. тонн.

Коммерческий директор "Укргазвыдобування" Сергей Федоренко прогнозирует увеличение переработки компанией в 2017 году на 3-7% – до 530-550 тыс. тонн.

"Укргазвыдобування", 100% акций которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", является крупнейшей газодобывающей компанией страны, обеспечивающей около 75% общей добычи газа в стране.

Компания также эксплуатирует Шебелинский ГПЗ, Яблунивское отделение по переработке газа, технологический цех стабилизации конденсата "Базиливщина" и 18 АЗС в Харьковской области, которые реализуют нефтепродукты и сжиженный газ собственного производства. Шебелинский ГПЗ в 2016 году перешел на выпуск бензинов и дизтоплива качества Евро-4.

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