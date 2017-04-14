Шебелинский ГПЗ за 3 мес.-2017 сократил переработку на 7,6%

Шебелинский газоперерабатывающий завод (ГПЗ, Харьковская обл.) в январе-марте 2017 года сократил переработку нефтяного сырья на 7,6% (на 9,5 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до 115,9 тыс. тонн.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Министерстве энергетики и угольной промышленности, в марте 2017 года ГПЗ снизил переработку на 16,2% (на 6,3 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным месяцем 2016 года – до 32,6 тыс. тонн.

В первом квартале текущего года завод снизил производство бензина на 44,1% (на 25 тыс. тонн) по сравнению с январем-мартом 2016 года – до 31,7 тыс. тонн, дизтоплива – на 29,9% (на 9,3 тыс. тонн), до 21,8 тыс. тонн, мазута – на 51,6% (на 8,1 тыс. тонн), до 7,6 тыс. тонн.

Загрузка мощностей ШГПЗ в январе-марте-2017 составила 46,4% против 50,2% за аналогичный период 2016 года.

Как сообщалось, Укргазвыдобування", эксплуатирующее Шебелинский ГПЗ, в январе-марте 2017 года сократило переработку нефтяного сырья на 4,7% (на 5,839 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до 119,514 тыс. тонн

В 2016 году "Укргазвыдобування" увеличило объемы переработки нефтяного сырья на 11,8% (на 54,4 тыс. тонн) по сравнению с 2015 годом – до 515,4 тыс. тонн. В частности, Шебелинский ГПЗ в 2016 году увеличил переработку нефтяного сырья на 7,9% (на 36,5 тыс. тонн) по сравнению с 2015 годом – до 497,2 тыс. тонн. Предприятие в 2016 году снизило производство бензина на 11,6% по сравнению с 2015 годом – до 156,3 тыс. тонн, мазута – на 7,4%, до 51,1 тыс. тонн, но увеличило производство дизтоплива на 7,5% – до 116,8 тыс. тонн.

Коммерческий директор "Укргазвыдобування" Сергей Федоренко прогнозирует увеличение переработки компанией в 2017 году на 3-7% – до 530-550 тыс. тонн.

"Укргазвыдобування", 100% акций которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", является крупнейшей газодобывающей компанией страны, обеспечивающей около 75% общей добычи газа в стране.

Компания также эксплуатирует Шебелинский ГПЗ, Яблунивское отделение по переработке газа, технологический цех стабилизации конденсата "Базиливщина" и 18 АЗС в Харьковской области, которые реализуют нефтепродукты и сжиженный газ собственного производства. Шебелинский ГПЗ в 2016 году перешел на выпуск бензинов и дизтоплива качества Евро-4.