Эксперт предлагает отложить ввод тарифа на вход в ГТС для газодобытчиков до завершения Стокгольмского арбитража по спору с РФ

Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), целесообразно было бы отложить принятие окончательного решения об установлении тарифа на вход в газотранспортную систему (ГТС) для газодобывающих компаний Украины до завершения спора в Стокгольме между "Нафтогазом" и "Газпромом", считает генеральный директор ООО "Нефтегазстройинформатика" Леонид Униговский.

"Я считаю необходимым, чтобы НКРЭКУ рассмотрела возможность отсрочить это решение до завершения Стокгольмского суда, а потом вернуться к этому вопросу и установить для всех - и импортеров, и газодобывающих компаний – экономически обоснованные тарифы на вход и на выход ГТС", – сказал он агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу.

Л.Униговский добавил, что если НКРЭКУ против такого варианта, то стоит рассмотреть возможность установления для внутренних газодобытчиков такого тарифа, который бы исключал ускоренную амортизацию ГТС.

Гендиректор "Нефтегазстройинформатики" напомнил, что решение регулятора установить высокие тарифы на вход и выход для трансграничных переходов, которые бы учитывали ускоренную амортизацию украинской ГТС, было аргументировано заявлением "Газпрома" об отказе от транспортировки газа через Украину после 2019 года.

"Сейчас этот тариф примерно в четыре разы выше, чем в Европе, что, на мой взгляд, является достаточно серьезной аргументацией для строительства "Северного потока-2", - считает эксперт.

Как сообщалось, НКРЭКУ ввела в действие с апреля 2017 года тарифную систему "вход-выход" для ГТС. Тарифы в ней рассчитаны по методике, утвержденной регулятором в декабре 2015 года на основе предположения о амортизации ГТС до 2019 года (до окончания действия контракта "Нафтогаза" с "Газпромом"). В связи с этим, по заявлению НКРЭКУ и "Нафтогаза", по истечении этого срока тарифы должны существенно упасть.

Участники Ассоциации газодобывающих компаний Украины на этой неделе направили письмо президенту Украины, правительству и народным депутатам с критикой решения НКРЭКУ о введении тарифа за вход в ГТС для газодобытчиков на уровне, которые более чем втрое превышает среднеевропейский – 296,8 грн за тыс. куб. м.

По мнению ассоциации, внедрение решения НКРЭКУ создаст дополнительную нагрузку для газодобытчиков Украины в размере около $218 млн в год, что сопоставимо с дополнительной рентой в 5,5%. Среди подписавших письмо – Arab Energy Alliance UA, Burisma Group, Geo Alliance Group, JKX Oil&Gas, "ДТЭК Нефтегаз", "Смарт-Энерджи", "Укрнафтобурение", "Захиднадрасервис".

В то же время, глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк раскритиковал позицию ассоциации. "PR - наше все. Очень конструктивно на фоне готовности регулятора услышать и проанализировать предложения ассоциации", - написал он в Facebook.

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