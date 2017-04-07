Экономика

15:53 07.04.2017

Порошенко: Мы прилагаем усилия, чтобы в Украину зашли "лоукосты"

Власть прилагает усилия для того, чтобы поездки в Европу для украинцев стали дешевле, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"Могу вам сказать, что на этом (на безвизовом режиме – ИФ) работа не останавливается. Мы сделаем, чтобы поездки украинцев были дешевле, чтобы в Украину пришли "лоукосты", - цитирует пресс-служба президента на встрече с молодыми учеными и президентом Национальной академии наук Украины Борисом Патоном.

По его словам, украинцы должны получить возможность по своему паспорту без оформления визы, не переплачивая за билеты, а потратив лишь EUR30-60, ездить в ЕС.

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