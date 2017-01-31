МАУ и "Укрпочта" подписали меморандум о развитии транзита почтовых отправлений

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ, Киев) и УГППС "Укрпочта" подписали меморандум о сотрудничестве, предусматривающий развитие транзита международных почтовых отправлений.

Как передает корреспондент "Интерфакс-Украина", меморандум 31 января, подписали генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский и президент авиакомпании МАУ Юрий Мирошников в помещении Министерства инфраструктуры Украины в присутствии министра инфраструктуры Владимира Омеляна, а также и. о. генерального директора ГП "Международный аэропорт Борисполь" Евгения Дыхне.

Согласно розданному в ходе мероприятия пресс-релизу, МАУ и "Укрпочта" внедрили совместное решение по перевозке и обработке международных посылок и других почтовых отправлений, которые доставляются транзитом через "Борисполь". Проект стартовал в ноябре 2016 года после подписания соответствующего договора. На сегодняшний день в рамках договора транзитом через аэропорт "Борисполь" перевезено около 50 тонн международных почтовых отправлений из Китая в пять стран: Литву, Латвию, Армению, Кипр и Израиль. В январе 2017 года начаты также перевозки почты из Чехии через Киев в Китай. В феврале 2017 года МАУ начинает перевозки транзитной почты из Швейцарии в страны СНГ собственными рейсами.

"Важность развития транзитного потенциала главного аэропорта Украины – "Борисполя" – для нашего государства не вызывает сомнений. Транзитные возможности – это не только перевозки пассажиров и грузов, это также и перевозки посылок и других почтовых отправлений, которые позволяют привлекать в Украину дополнительную выручку в иностранной валюте, – отметил президент авиакомпании МАУ Ю.Мирошников.

По его словам, новый этап сотрудничества, который только на протяжении 2017 года позволит МАУ перевезти транзитом через Украину более 1 тыс. тонн почты.

Глава "Укрпочты" И.Смилянский добавил, что сотрудничество направлено в частности на увеличение транзита с 36 до 150 тонн в среднем в месяц.

"Аэропорт "Борисполь" имеет большой транзитный потенциал, который может эффективно использоваться другими субъектами хозяйственной деятельности. Наше сотрудничество с "Укрпочтой" и базовой авиакомпанией МАУ в направлении развития транзита авиапочты имеет большие перспективы. Прежде всего, вместе мы создаем совместный авиационный продукт, востребованный на международном уровне", – добавил и. о. гендиректора "Борисполя" Евгений Дыхне.

Согласно розданной журналистам презентации "Укрпочты" в 2016 году в 7,8 раза выросли объемы входных мелких пакетов ePacket из Китая, на 24,8% увеличился объем исходящей и на 20,8% объем входящей письменной корреспонденции в международных доставках "Укрпочты". Таможенное оформление почтовых отправлений сократилось с 10 дней в 2015 году до 3-6 дней в 2016г., средний срок отгрузки из аэропорта "Борисполь" в сортировочный центр "Укрпочты" сократился с 5 до 1,5 дней. Доставка международных отправлений в областные центры осуществляется, в среднем за три дня, в районные центры – за четыре.

Также отмечается, что 35% общих объемов международной почты "Укрпочты" перевезено KLM Cargo, AirBaltic, Belavia и другими, и 65% - перевезла МАУ.

Министр инфраструктуры В.Омелян выразил надежду, что с развитием транзита международных почтовых отправлений, МАУ сможет увеличить количество грузового флота (сейчас один грузовой самолет – ИФ) на что глава авиаперевозчика Ю.Мирошников добавил, что для таких перевозок готовы абсолютно все самолеты, находящиеся во флоте МАУ по всем задействованным направлениям.

УГППС "Укрпочта", национальный оператор почтовой связи, входит в сферу управления Министерства инфраструктуры.

"Укрпочта" предоставляет более 50 видов услуг почти в 12 тыс. отделениях по всей Украине. Штат предприятия насчитывает 76 тыс. работников, из которых 33 тыс. – почтальоны, 13 тыс. – операторы почтовой связи.

МАУ является крупнейшей украинской авиакомпанией. Базовый аэропорт - ГМА "Борисполь". Флот компании насчитывает 40 самолетов, из которых 4 дальнемагистральных.

Одним из конечных бенефициаров компании, является экс-совладелец ПриватБанка, бизнесмен Игорь Коломойский.

Международный аэропорт "Борисполь" обеспечивает более 68% пассажирских авиаперевозок Украины, является единственным украинским аэропортом, в котором обслуживаются дальнемагистральные рейсы. Из аэр