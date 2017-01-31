Экономика

12:19 31.01.2017

"Днепроспецсталь" в 2016г сократила выпуск товарной продукции на 8,3%

Электрометаллургический завод "Днепроспецсталь" (Запорожье) в 2016 году сократил производство товарной продукции на 8,3% по сравнению с 2015 годом - до 6 млрд 295,314 млн грн в действующих ценах.

Согласно пресс-релизу предприятия во вторник, общая стоимость товарной продукции, произведенной в декабре, составила 577,574 млн грн в действующих ценах, что на 14,4% выше показателя предыдущего месяца.

Завод в целом за 2016 год снизил выплавку стали на 3% по сравнению с 2015 годом - до 237,033 тыс. тонн, проката - на 2,1%, до 151,428 тыс. тонн. При этом предприятие в декабре выплавило 21,385 тыс. тонн стали, что на 12,3% выше ноября. За этот же период произведено 13,620 тыс. тонн проката - на 6,5% больше, чем в предыдущем месяце.

Как сообщалось, завод в 2015 году нарастил производство товарной продукции на 38,2% по сравнению с 2014 годом - до 6 млрд 866,899 млн грн в действующих ценах. Завод в прошлом году сократил выплавку стали на 12,2% - до 244,323 тыс. тонн, проката - на 13,7%, до 154,739 тыс. тонн.

"Днепроспецсталь" - единственный в Украине производитель сортового проката и поковки из специальных марок стали: нержавеющей, инструментальной, быстрорежущей, подшипниковой, конструкционной, а также из жаропрочных сплавов на основе никеля.

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