"Днепроспецсталь" в 2016 году сократила выпуск проката на 2,4%

Электрометаллургический завод "Днепроспецсталь" (Запорожье) по итогам 2016 года сократил выпуск готового проката, по оперативным данным, на 2,4% по сравнению с 2015 годом – до 151 тыс. тонн.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" представитель предприятия, за этот период завод сократил выплавку стали на 3,1% - до 236,8 тыс. тонн.

В декабре "Днепроспецсталь" произвела 21 тыс. тонн стали и 13 тыс. тонн проката.

Как сообщалось, "Днепроспецсталь" в 2015 году нарастила производство товарной продукции на 38,2% по сравнению с 2014 годом - до 6 млрд 866,899 млн грн в действующих ценах.

Завод в 2015 году сократил выплавку стали на 12,2% - до 244,323 тыс. тонн, проката - на 13,7%, до 154,739 тыс. тонн.

"Днепроспецсталь" - единственный в Украине производитель сортового проката и поковки из специальных марок стали: нержавеющей, инструментальной, быстрорежущей, подшипниковой, конструкционной, а также из жаропрочных сплавов на основе никеля.