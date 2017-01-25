"ЛЭО" рассматривает вопрос перехода на 3-дневную рабочую неделю из-за отсутствия средств

ООО "Луганское энергетическое объединение" ("ЛЭО") рассматривает вопрос перевода сотрудников на трехдневную рабочую неделю из-за отсутствия средств, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе компании.

"На данный момент готовится соответствующий приказ, после чего все сотрудники получат письменное предупреждение об изменении условий труда. Данное решение руководства "ЛЭО", естественно, является вынужденным и крайне непопулярным шагом, вызванным отсутствием средств на счетах компании", - отметили в пресс-службе.

По данным "ЛЭО", на сегодня у компании недостаточно средств даже для приобретения горюче-смазочных, ремонтных материалов. С февраля простаивает недавно восстановленный "Учебный центр ЛЭО".

"Энергетики не уверены, что вообще получат зарплату … Для многих работников, среди которых значительное количество переселенцев, проживающих на съемных квартирах, это патовая ситуация: уже известно, что многие будут вынуждены уйти в бесплатные отпуска в феврале", - добавляют в компании.

В "ЛЭО" подчеркивают, что в сложившихся условиях невозможно удержать персонал, что ставит под угрозу энергоснабжение Луганской области.

Причиной сложившегося критического положения в компании называют установленный НКРЭКУ алгоритм распределения средств со спецсчета.

"С декабря 2016 года НКРЭКУ установила для "ЛЭО" сумму обязательных дополнительных ежесуточных удержаний в размере, значительно большем, чем поступает средств на счета компании ... Например, на данный момент со счетов компании ежедневно дополнительно удерживается более 7 млн грн при среднем ежедневном поступлении денег в размере немногим более 3 млн грн. В итоге уже в декабре деньги на текущий счет компании вообще не поступали", - поясняют в пресс-службе.

Решение НКРЭКУ обусловлено задолженностью энергокомпании перед госпредприятием "Энергорынок". В то же время данная задолженность возникла из-за решений правительства, которыми на "ЛЭО" возложены обязательства по поставке электроэнергии на неконтролируемые правительством территории (НКТ).

По состоянию на 1 января 2017 долг "ЛЭО" перед "Энергорынком" составляет около 4,7 млрд грн. Потребители задолжали компании около 5,4 млрд грн, из них более 80% - долг НКТ. "Хотя оплата с НКТ не поступает, только за декабрь 2016 года переток электроэнергии туда обошелся "ЛЭО" в 274,6 млн грн. За январь 2017 года стоимость перетока ориентировочно также составит около 270 млн грн", - добавляют в компании.

Из-за долгов перед "Энергорынком" "ЛЭО" вынуждено отключать своих потребителей-должников на контролируемой территории. Например, 23 января стартовали отключения бюджетных учреждений Луганской области.

Как сообщалось, ранее компания неоднократно обращалась к правительству с просьбой ограничить поставку электроэнергии на НКТ из-за отсутствия оплаты за нее.