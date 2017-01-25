Оптовые цены на сахар в Украине с начала 2017г выросли на 5,5%

Оптово-отпускные цены на сахар в Украине выросли за первый месяц текущего года на 5,5% и сейчас колеблются в пределах 14,1-14,5 грн/кг.

Согласно пресс-релизу Национальной ассоциации производителей сахара "Укрцукор", такая ситуация прежде всего обусловлена ростом цен на сахар на мировом рынке.

"За период с 29 декабря 2016 цены на сахар на Лондонской бирже выросли почти на 4% (на 20,1 $/тонну), а на сахар-сырец из тростника на Нью-Йоркской бирже выросли на 6% (на 25,3 $/тонну)", - цитируется в сообщении руководитель аналитического отдела ассоциации Руслана Бутыло.

По ее словам украинская цена коррелируется с мировыми ценами, поэтому чем больше будет меняться ценовая ситуация на мировом рынке, тем более ощутимо это станет для украинского.

В ассоциации уточнили, что недавнее решение правительства об увеличении минимальных цен на сахар и сахарную свеклу на следующий маркетинговый год совсем не влияет на ценообразование на внутреннем рынке.

"Розничные цены на сахар совершенно не зависят от минимальной цены, поэтому и нельзя сказать, что в случае увеличения минимальных цен вырастут и розничные: даже нынешняя увеличенная минимальная цена все равно меньше той, за которую реализуют сахар на рынке", - прокомментировала Р.Бутыло.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины повысил на 2017/2018 маркетинговый год (МГ, сентябрь – август) минимальные цены на свекловичный сахар на 1% по сравнению с текущим МГ – до 9172,57 грн/тонна (без НДС). Минимальные цены на сахарную свеклу в следующем сезоне будут на 2,6% выше – 633,1 грн/тонна (без НДС).

По информации ассоциации "Укрцукор", производство сахара в Украине в 2016/2017 маркетинговом году (МГ, сентябрь-август) увеличилось на 40,5%, до 2,008 млн тонн по сравнению с предыдущим сезоном.