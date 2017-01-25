Эстония в 2016г незначительно сократила производство молока

Объем производства молока в Эстонии в 2016 году, по предварительным данным, составил 781,4 тыс. тонн, к концу года сократилось число молочных коров, говорится в сообщении департамента статистики.

По данным департамента, в 2015 году в Эстонии было произведено 783,2 тыс. тонн молока. Таким образом, в 2016 году это показатель сократился на 0,2%.

В конце 2016 года в Эстонии было 248,5 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе 86,3 тыс. молочных коров, что, соответственно, на 3% и 5% меньше, чем годом ранее.

В течение последних 20 лет количество молочного скота в Эстонии снижается, временами демонстрируя небольшой рост, в то же время средний надой на корову постоянно растет, отмечает департамент. Так, в 2016 году среднее производство молока в расчете на корову составляло 8 тыс. 832 кг, что на 390 кг больше, чем в 2015 году.

По итогам 2016 года в Эстонии было также 265,4 тыс. свиней и 87,2 тыс. голов мелкого рогатого скота (снижение на 13% и на 4% соответственно). Домашней птицы стало меньше на 8% - 2 млн голов.

В 2016 году в стране было произведено 194,1 млн яиц, что на 5% меньше, чем годом ранее, мяса скота и птицы - 110,5 тыс. тонн в живом весе (снижение на 10%). При этом сократилось производство говядины и свинины, а баранины, козлятины и мяса птицы - выросло.