Экономика

17:53 24.01.2017

Собственник "Истерн Беверидж Трейдинг" предложил свою кандидатуру на должность главы "Укрспирта"

Основатель и собственник алкогольной компании ООО "Истерн Беверидж Трейдинг" (ИБТ) британец Нил Смит предложил свою кандидатуру на должность руководителя госкомпании "Укрспирт" для ее эффективного управления.

"Будучи опытным кризис-менеджером, я решил предложить свою кандидатуру возглавить "Укрспирт", раз уж существующие менеджеры настолько заняты собственным обогащением, что не считают нужным отвлекаться на работу", - написал он на своей странице в соцсети Facebook.

По его словам, предприятие нуждается в модернизации, уничтожении неэффективности, новом менеджменте, заслуживающем доверия.

Бизнесмен считает, что "Укрспирту" нужны капитальные инновационные проекты, которые будут реализованы в интересах не только государства, но и граждан Украины в целом.

Н.Смит сообщил, что повышение госпредприятием цены на спирт на 20% в 2017 году значительно выше существующей инфляции и приведет к росту нелегального рынка алкоголя. Эксперт считает, что причиной необоснованного повышения стоимости спирта является коррумпированность "Укрспирта", а не рост затрат на производство продукции.

"Впервые в истории моей компании я сталкиваюсь с такой ситуацией, когда существенно дешевле производить бутылку водки в ЕС для наших экспортных рынков", - отметил он.

По его словам, стоимость спирта с начала 2014 года увеличилась почти в 1,5 раза, а после последнего повышения производители водки вынуждены снижать уровень валовой прибыли и оптимизировать операционные издержки, чтобы минимизировать рост цен на свою продукцию.

"Тем не менее, легальный продукт стоит уже настолько дорого, что большинство потребителей делают выбор в пользу "черного" рынка и начинают покупать водку там. Как результат, государство опять недополучает налоги от производителей, а криминальные элементы в лице топ-менеджеров "Укрспирта", продолжают покупать новые дома, машины и отправлять детей учиться в Швейцарию и Великобританию", - написал бизнесмен.

Он отметил, что сейчас "Укрспирт" является коррумпированной и неэффективной госкомпанией, деятельность которой требует немедленного расследования со стороны НАБУ.

Как сообщалось, в начале января 2016 года "Укрспирт" сообщил о двухэтапном повышении цен на спирт в 2017 году: с января на 10,6%, с марта – на 8%, мотивируя это экономическими обстоятельствами.

По информации госкомпании, по состоянию на 12 января заключены договора на поставку спирта с компаниями ликероводочной и фармацевтической отраслей.

ГП "Укрспирт" находится в управлении Министерства аграрной политики и продовольствия.

Его чистый убыток за 2015 год составил 13,89 млн грн против чистого убытка более чем в 500 млн грн за 2014 год.

ООО "Истерн Беверидж Трейдинг" реализует водку под ТМ Medoff, "Наша Марка", "Мърная", "Ридна Роса", "На березових бруньках", вина и коньяки под ТМ "Коктебель", слабоалкогольные напитки.

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