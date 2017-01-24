Фабрика Roshen в Липецке до ноября уволит почти 700 сотрудников

В управление труда и занятости Липецкой области поступило уведомление о массовом сокращении персонала на Липецкой кондитерской фабрике "Рошен" (входит в украинскую корпорацию Roshen), сообщил "Интерфаксу" первый заместитель начальника управления Виктор Кирей.

По его словам, согласно поступившему в управление документу, на липецкой фабрике будут сокращены 697 человек. Первые сокращения начнутся в двадцатых числах апреля.

"Примерно половина сотрудников будет сокращена в апреле-мае, остальные - до ноября", - уточнил В.Кирей.

Так, в частности, 209 операторов линии по производству пищевой продукции будут уволены с апреля по июнь, 44 старших оператора линии - в мае-июне, 87 укладчиков-упаковщиков - в апреле-мае. Кроме того, с мая по сентябрь запланировано сокращение 10 начальников отделов, в мае-июне - 23 ремонтников, в сентябре-октябре - трех инженеров, в октябре-ноябре - заместителя главного бухгалтера.

По словам В.Кирея, управление по труду и занятости намерено оказать работникам фабрики содействие в дальнейшем трудоустройстве.

"Мы будем взаимодействовать с сотрудниками фабрики. Вчера собирались у заместителя главы администрации города для того, чтобы обговорить, как действовать, чтобы помочь людям. Будем взаимодействовать с работодателями для того, чтобы организовать консультации", - сказал В.Кирей.

По его словам, пока есть понимание, специалистам каких профессий потребуется трудоустройство.

"В ближайшем будущем должны подать списки с персональными данными, тогда будем предметно вести речь с работниками, что-то предлагать, искать варианты", - отметил В.Кирей.

Как сообщалось ранее, Roshen объявила о предстоящей остановке работы фабрики в Липецке. Фабрика с 2013 года сокращала производство, на предприятии постоянно происходило массовое сокращение штата. Все производственные и инфраструктурные объекты планируется законсервировать до конца апреля.

Корпорация Roshen, один из крупнейших на Украине производителей кондитерских изделий, включает Киевскую, Мариупольскую (Донецкая область), Кременчугскую (Полтавская область) и две Винницкие кондитерские фабрики, масломолочный комбинат "Бершадьмолоко", Литинский племзавод (оба - Винницкая область), а также липецкую фабрику "Рошен", Клайпедскую кондитерскую фабрику (Литва) и фабрику BonbonettiChoco (Венгрия).

Владельцем корпорации является президент Украины Петр Порошенко. В ходе избирательной кампании он обещал продать Roshen, нанял для этого инвестиционную компанию Rothschild и украинскую инвестгруппу "Инвестиционный капитал Украины" (ICU). Однако из-за отсутствия покупателей в январе 2016 года был подписан договор, по которому П.Порошенко передал свою долю в корпорации в независимый "слепой" траст. Банк-управитель траста имеет также 4-летнюю доверенность на переговоры о продаже активов.