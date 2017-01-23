Авиакомпания Yanair вновь поборется за израильские маршруты

Авиакомпания Yanair подала в комиссию Государственной авиационной службы Украины по рассмотрению вопросов о правах на эксплуатацию воздушных линий ряд заявок на получение прав на регулярные полеты в Израиль.

Так, комиссия на заседании 31 января рассмотрит заявку авиакомпании на маршрут Запорожье-Тель-Авив с частотой семь рейсов в неделю, а также заявку на расширение частот на маршрутах Львов-Тель-Авив (с двух до трех рейсов в неделю) и Киев-Тель-Авив (с одного до семи рейсов).

Помимо того, компания просит выдать ей назначение на "регулярку" по маршруту Киев-Афины с частотой семь рейсов в неделю.

Комиссия также рассмотрит заявку компании "Роза Ветров" на регулярные полеты Львов-Брешия, и компании "Браво" на чартеры Киев-Анталия.

Как сообщалось, компания Yanair на заседании комиссии Госавиаслужбы 27 декабря 2016 года планировала получить право на ежедневные полеты по маршруту Запорожье - Тель-Авив, однако ввиду того, что на момент подачи заявки она имела задолженность по уплате в авиаспецфонд в сумме 195 тыс. грн, ей было отказано в удовлетворении заявки.

Кроме того, "Международные авиалинии Украины" (МАУ) и Yanair просили расширить им частоты на маршруте Львов - Тель-Авив (МАУ – с четырех до пяти в неделю, Yanair – с двух до трех) и на маршруте Киев - Тель-Авив (МАУ – до 28 рейсов в неделю, Yanair – с одного до семи). В ходе заседания по вопросу расширения частоты на маршруте Львов - Тель-Авив комиссия не приняла решения ни в пользу МАУ, ни в пользу Yanair, мотивируя это тем, что действующие правила не предусматривают механизма разделения частоты в рамках внесения изменений в документ о праве на эксплуатацию воздушных линий. В отношении последнего маршрута Госавиаслужба на тот момент не получила ответа от авиационных властей государства Израиль на предложение увеличить частоту выполнения рейсов. Тогда все 24 частоты были заняты, поэтому комиссия приняла решение отказать в удовлетворении этих заявок.

Компания Yanair (ООО "Янэйр ЛТД.") зарегистрирована 15 июня 2012 года в Житомире. В июле 2013 года получила сертификат на осуществление деятельности.