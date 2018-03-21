Экономика

13:33 21.03.2018

YanAir открывает авиарейс Харьков-Батуми

YanAir открывает авиарейс Харьков-Батуми

Украинская авиакомпания YanAir с 4 июня 2018 года начинает выполнять прямые перелеты по маршруту Харьков–Батуми.

Как сообщила пресс-служба компании DCH, которая управляет Международным аэропортом "Харьков" (МАХ) через компанию "Нью Системс АМ", рейсы в обе стороны будут осуществляться по понедельникам. Вылет из Харькова в 16:00, приземление в Грузии — в 19:40 по местному времени. Длительность пути — 2 часа 40 минут. Стоимость билетов в одну сторону - от 3 тыс. 252 грн ($125), в обе стороны — от 6 тыс. 087 грн ($234).

Авиакомпания YanAir выполняет рейсы с 2013 года: регулярные из Украины в Грузию и Израиль, а также чартерные в курортные страны. Флот из восьми самолетов базируется в международном аэропорту "Жуляны" (Киев).

В 2017 году МАХ увеличил пассажиропоток до 806,1 тыс. чел. (в 2016 году этот показатель составил 599,7 тыс. чел.). В 2018 году его планируется увеличить еще на 12% (до 900 тыс.чел.).

В феврале 2018 года пассажиропоток МАХ составил 53,4 тыс. чел., что на 33% больше, чем за аналогичный период 2017 года (40 тыс. чел.). Доля пассажиропотока на международных рейсах составила 74%.

Наиболее популярными направлениями в феврале 2018 года были Стамбул (Pegasus, Turkish Airlines, Atlasglobal), Киев (МАУ), Шарм-Эль-Шейх (Windrose, Azur Air Ukraine, Bravo Airways, YanAir, МАУ), Варшава (LOT), Тель-Авив (МАУ), Минск (Belavia).

Харьковский аэропорт имеет взлетно-посадочную полосу длиной 2500 м и шириной 50 м. На его территории расположены два пассажирских терминала с пропускной способностью 100 и 650 чел. в час.

Аэропортом через компанию "Нью Системс АМ" управляет компания DCH, созданная на базе активов, ранее носивших неформальное название "группа УкрСиббанка", после того как два партнера этой группы - Александр Ярославский и Эрнест Галиев - решили их разделить.

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