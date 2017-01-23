Авиакомпания Yanair в 2017 году намерена нарастить объем пассперевозок в Грузию

Авиакомпания Yanair (Житомир) планирует в 2017 году увеличить объем пассажирских перевозок в Грузию на 15-20%.

Как сообщил коммерческий директор авиакомпании Евгений Пушенко в ходе заседания "Туристического пресс-клуба Украины", в 2016 году Yanair перевезла боле 37 тыс. пассажиров на рейсах между Киевом, Одессой и Батуми и около 23 тыс. человек на рейсах из Киева и Одессы в Тбилиси.

Е.Пушенко сообщил, что компания уже открыла продажу летних рейсов в Грузию из Киева и Одессы. Полеты будут выполняться из аэропорта "Киев" (Жуляны).

Так, с апреля компания увеличит частоту рейсов Киев-Тбилиси до трех, а с июня – до четырех в неделю. Минимальная стоимость билета, в обе стороны, включая сборы – 5,832 тыс. грн. В эту сумму входит одно место багажа весом до 23 кг и питание на борту.

С 15 апреля авиакомпания начинает полетную программу из Киева в Батуми. Рейсы будут выполняться дважды в неделю, а с июня планируется сделать их ежедневными. Минимальная стоимость round trip – 5,944 тыс. грн.

"Мы видим все предпосылки для увеличения пассажиропотока между Украиной и Грузией в 2017 году – это и туризм, и деловые связи между нашими странами – поэтому собираемся увеличивать частоты между Киевом и Тбилиси и выйти на ежедневный график полетов в Батуми", - сообщил Е.Пушенко.

Кроме того, с 3 июня компания начинает полетную программу из Одессы в Батуми по средам и субботам по минимальной цене 4,797 тыс. грн round trip, а с 4 июня откроет рейсы Одесса-Тбилиси по четвергам и воскресеньям с минимальной ценой 5,459 тыс. грн.

По словам Е.Пушенко в текущем году с большой вероятностью будет запущен рейс Львов-Батуми с частотой дважды в неделю.

Компания Yanair (ООО "Янэйр ЛТД.") зарегистрирована 15 июня 2012 года в Житомире. В июле 2013 года получила сертификат на осуществление деятельности.

Флот компании, согласно реестру гражданских воздушных судов на 23 января 2017 года состоит из двух самолетов Saab 340, двух самолетов Airbus A320, одного Airbus 321 двух Boeing 737-300 одного 737-400.