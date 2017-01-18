Глава Минэнергоугля прогнозирует увеличение добычи угля госшахтами в 2017 г. в 1,6 раза

Подконтрольные Министерству энергетики и угольной промышленности Украины шахты в 2017 году увеличат добычу рядового угля почти в 1,6 раза (на 3,336 млн тонн) по сравнению с 2016 годом – до 9,125 млн тонн, сообщил глава министерства Игорь Насалик.

"Если у кого-то есть сомнения, что мы выйдем на показатель добычи 25 тыс. тонн в сутки, то, поверьте, мы это сделаем", - цитирует пресс-служба министерства его слова с прошедшей во вторник коллегии.

Угледобывающие предприятия, входящие в сферу управления Минэнергоугля, в 2016 году снизили добычу на 14,1% (на 953 тыс. тонн) – до 5 млн 789,2 тыс. тонн, что соответствует около 15,82 тыс. тонн в сутки.

По словам министра, в 2017 году на государственных шахтах планируется ввести в эксплуатацию 11 новых лав, на подготовку которых будут привлечены кредитные средства под государственные гарантии. Руководители шахт должны подготовить инвестпроекты под привлечение средств до апреля этого года.

И.Насалик также поставил жесткие требования по оптимизации работы государственных шахт и необходимости увеличения добычи. Он отметил, что на некоторых шахтах от 10% до 30% работников не задействованы в производственном процессе, что при низкой добыче приводит к неэффективности работы предприятий и возникновению задолженности по заработной плате.

Кроме того, министр дал поручение о проведении аудита закупок оборудования, чтобы выявить факты злоупотреблений и завышения цен.

По данным пресс-службы, министр также заявил о необходимости усилить платежную дисциплину в части расчетов за электроэнергию. Задолженность шахт за потребленную электроэнергию составляет более 5 млрд грн.

Как сообщалось, угледобывающие предприятия Украины в 2016 году увеличили добычу рядового угля на 2,8% (на 1 млн 119,4 тыс. тонн) по сравнению с 2015 годом – до 40 млн 864,1 тыс. тонн. Добыча коксующегося угля возросла на 0,4% (на 36,3 тыс. тонн) – до 8 млн 361,4 тыс. тонн, энергетического – на 3,4% (на 1 млн 83,1 тыс. тонн), до 32 млн 502,7 тыс. тонн.

Угледобывающие предприятия, входящие в сферу управления Минэнергоугля, в 2016 году снизили добычу на 14,1% (на 953 тыс. тонн) – до 5 млн 789,2 тыс. тонн, в т.ч. добыча коксующегося угля сократилась на 19,9% (на 388,7 тыс. тонн) – до 1 млн 561,4 тыс. тонн, энергетического – на 11,8% (на 564,2 тыс. тонн), до 4 млн 227,9 тыс. тонн.