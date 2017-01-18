Deutsche Bank подписал окончательное соглашение о выплате $7,2 млрд властям и потребителям США

Deutsche Bank AG и министерство юстиции США во вторник завершили работу над урегулированием претензий американских властей к крупнейшему банку Германии в связи с продажей проблемных ипотечных облигаций перед финансовым кризисом 2008 года, сумма урегулирования не изменилась - $7,2 млрд, говорится в сообщении Минюста.

При этом лишь $3,1 млрд из $7,2 млрд - это сам штраф в денежной форме, а остальная часть ($4,1 млрд) приходится на меры по компенсации ущерба, нанесенного потребителям. В частности, в течение 5 лет банк внесет изменения в действующие кредитные соглашения и окажет помощь заемщикам на эту сумму.

"Этим решением Deutsche Bank привлекается к ответственности за незаконные действия и безответственную практику кредитования, которые причинили серьезный и долгосрочный ущерб инвесторам и американскому обществу", - приводятся в сообщении Минюста слова главы ведомства Лоретты Линч.

Изначальная сумма претензий составляла $14 млрд, и на этих сообщениях акции банка падали осенью до рекордных минимумов, его капитализация опускалась ниже $20 млрд.

Таким образом, громкое дело, как и ожидалось, было окончательно урегулировано до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, назначенной на 20 января.

ADR Deutsche Bank подешевели на 3,2% на торгах в Нью-Йорке во вторник.