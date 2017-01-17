"Нафтогаз" планирует в феврале начать выборку $500 млн под гарантии ВБ

НАК "Нафтогаз Украины" планирует в феврале 2017 года начать выборку $500 млн кредитных средств, предоставляемых под гарантии Всемирного банка (ВБ), сообщил главный коммерческий директор компании Юрий Витренко журналистам в Киеве во вторник.

"Думаю, начнем в феврале. Планируем выбрать в феврале-марте. Это зависит от погоды и потребления, но в принципе планируем в эти сроки", - сказал он.

Ю.Витренко уточнил, что под закупку газа за эти средства будет объявлен конкурс по выбору поставщиков, как и в случае с кредитом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Как сообщалось, "Нафтогаз Украины" 30 декабря 2016 года подписал кредитное соглашение с Citi и Deutsche Bank на получение деноминированной в евро возобновляемой кредитной линии для закупки газа в сумме, эквивалентной $500 млн.

Кредитная линия обеспечивается гарантией ВБ, что, в свою очередь, обеспечивается государственной гарантией в рамках формирования энергетического фонда согласно постановлению №876 Кабинета министров от 30 ноября 2016 года.

Действие кредитной линии составляет четыре года: два года на закупку газа и два года на погашение кредита. По условиям финансирования по этой кредитной линии, "Нафтогаз Украины" и в дальнейшем будет покупать газ по действующим контрактам, изменив форму оплаты. Подтверждением оплаты после поставки для поставщиков станут аккредитивы, которые будут выпускаться Citi и Deutsche Bank и при осуществлении оплаты превращаться в кредиты. "Нафтогаз Украины" будет осуществлять погашение этих кредитов в течение 12 месяцев с момента их предоставления. ВБ гарантирует возвращение этих кредитов международным коммерческим банкам.

НАК сможет воспользоваться этой кредитной линией для закупки газа, как на западном, так и на восточном направлении. Соответствующие решения будут приниматься на основе конкурентоспособности предложений на поставку газа.

По словам главы правления НАК Андрея Коболева, эти средства помогут "Нафтогазу" обеспечить стабильные поставки газа украинским потребителям в течение текущей зимы.

В 2015 году "Нафтогаз Украины" получил возобновляемую кредитную линию на $300 млн от ЕБРР на закупку газа у европейских поставщиков.