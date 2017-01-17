Anglo Asian Mining в 2016г снизила добычу золота на месторождении Кедабек в Азербайджане

Британская компания Anglo Asian Mining, оператор по разработке золотоносных месторождений в Азербайджане, в 2016 году добыла на месторождении Кедабек 65,394 тыс. унций золота, что на 9% меньше показателя 2015 года, говорится в сообщении компании.

Из добытого объема было продано 53,366 тыс. унций золота по цене $1,253 тыс. за унцию.

Добыча серебра на Кедабеке в 2016 году равнялась 165,131 тыс. унций (рост в 5,8 раза), меди - 1,941 тыс. тонн (рост в 2 раза). При этом в 2016 году компания продала 6,83 тыс. тонн медного концентрата и выручила $12,6 млн.

По состоянию на 31 декабря 2016 года общий долг компании по кредитам составил $36,5 млн. В структуре долга $17,3 млн приходится на кредит, полученный от Amsterdam Trade Bank N.V., $6,9 млн - от Международного банка Азербайджана, $5,9 млн - от азербайджанского Pasha Bank, $0,8 млн - от Atlas Copco, $0,7 млн - от турецкого YapiKredi Bank, $1 млн - Kapital Bank, $3,9 млн - долг перед директором Anglo Asian Реза Везири.

Добыча золота и серебра в стране осуществляется в рамках СРП, подписанного с Anglo Asian Mining Plc в 1997 году. Доля Азербайджана в СРП составляет 51%, компании - 49%. Контракт предусматривает разработку 6 месторождений: одного - в Нахичевани, двух - в Кедабеке (450 км к западу от Баку) и трех - в Кельбаджаре и Зангелане (Нагорный Карабах). В целом на этих месторождениях планируется добыть 400 тонн золота, 2,5 тыс. тонн серебра.

Добыча первого золота началась в 2009 году с месторождения Кедабек, добыча серебра - в 2010 году. В сентябре 2013 года компания приступила к разработке месторождения Гоша, летом 2015 года - месторождения Гадир.