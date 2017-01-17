Бахматюк просит президента и премьера вмешаться в конфликт с главой Нацбанка

Собственник крупнейшего агрохолдинга Украины Ukrlandfarming бизнесмен Олег Бахматюк обратился к президенту и премьер-министру с просьбой вмешаться в конфликт с главой Национального банка Украина (НБУ) Валерией Гонтаревой.

"Уже более 2,5 лет Ukrlandfarming испытывает перманентные попытки рейдерского захвата, информационных и юридических атак, финансовое и правовое давление со стороны НБУ, что может существенно сказаться не только на деятельности компании, но и на состоянии экономики государства", - говорится в письме-обращении.

По информации О.Бахматюка, за 2016 года агрохолдинг произвел продукцию на $1,2 млрд, что составляет порядка 1,5% ВВП Украины. Уплачено более 2 млрд грн налогов в бюджеты разных уровней, зарплаты сотрудникам – более 2,5 млрд грн.

Собственник Ukrlandfarming считает, что В.Гонтарева, неправомерно используя служебное положение и средства воздействия чиновника высокого ранга, распространяет ложную информацию об акционерах холдинга, что делает невозможным его работу.

Согласно обращению, с середины 2014 года Нацбанк признал неплатежеспособными оба аффилированные с Ukrlandfarming банки – "Финансовая инициатива" и ВиЭйБи банк.

"При этом "Финансовая инициатива" был выведен с рынка по надуманным причинам. Фактически дисконтировав облигации внутреннего государственного займа на 2 млрд грн, НБУ спровоцировал непоправимую "дыру" в балансе, которая не была обоснована рыночными условиями", - отмечается в письме.

По информации бизнесмена, незаконность списания облигаций по заниженной стоимости была подтверждена решением Административного суда Киева, которое оставлено без изменений Апелляционным и Высшим административным судами Украины. Кроме этого, Административный суд Киева признал незаконными и действия самого НБУ о списании облигаций.

Ранее в ходе встреч с представителями правительства и администрации президента руководство Ukrlandfarming предложило план возможной реструктуризации задолженности холдинга без любых дисконтов с усилением залога и с понятными экономическими сроками.

Руководство Нацбанка не согласилось на предложенный сценарий и распространило на своем сайте и в СМИ информацию о задолженности акционера Ukrlandfarmingна сумму более 38 млрд грн перед государством, что, по мнрению О.Бахматюка, абсолютно не соответствует действительности.

"Личная заинтересованность главы НБУ в таком сценарии событий подтверждается и учитывая ситуацию с судебным разбирательством исков акционера Ukrlandfarming к НБУ о признании незаконным введение в банках временной администрации", - цитируется собственник агрохолдинга в обращении к руководству страны.

По его словам, В.Гонтарева участвовала в судовых заседаниях, лично общалась с судьями и председателями суда перед началом и во время рассмотрения дела, что является нарушением норм законодательства, злоупотреблением служебного положения и давлением на суд.

"Мы в Ukrlandfarming искренне надеемся, что благодаря работе правоохранительных органов и, в случае необходимости, вашему личному своевременному вмешательству (президента и премьера – ИФ) таким действиям будет быстрее дана надлежащая правовая оценка", - говорится в обращении.

По мнению О.Бахматюка, дальнейшее развитие событий в таком русле невыгодно ни государству, ни потребителям, ни бизнесу в Украине, ни сотрудникам предприятий Ukrlandfarming.

"Прошу вашего вмешательства в сложившуюся ситуацию. Мы готовы вывести процесс в публичное пространство и придать ему еще большую огласку. Успешный перевод этого противостояния в цивилизованный диалог, уверен, будет способствовать возвращению всех 100% средств кредиторам и сохранения 37 тыс. рабочих мест и 1,5% ВВП Украины", - говорится в обращении.