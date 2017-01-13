"Укргазвыдобування" и "Укрнафта" 19 января проведут первые в 2017г торги по продаже сжиженного газа

ПАО "Укргазвыдобування" на торги 19 января, проводимые на площадке "Украинской энергетической биржи", выставит 12,2 тыс. тонн сжиженного газа по стартовой цене 16 тыс. 769,11 грн – 16 тыс. 939,84 грн/тонна (с НДС и акцизом), сообщается на сайте Минэнергоугля.

В свою очередь, "Укрнафта" в этот же день выставит на продажу через "Украинскую межбанковскую валютную биржу" 12,94 тыс. тонн сжиженного газа по стартовой цене 16 тыс. 886,74 грн – 16 тыс. 955,91 грн/тонна (с НДС и акцизом).

"Укргазвыдобування", 100% акций которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", является крупнейшей газодобывающей компанией страны, обеспечивающей около 75% общей добычи газа. Также эксплуатирует Шебелинский ГПЗ.

"Укрнафта" является крупнейшей нефтедобывающей компанией страны. НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", группе "Приват" – порядка 42% акций.