Экономика

10:12 13.01.2017

"Укргазвыдобування" и "Укрнафта" 19 января проведут первые в 2017г торги по продаже сжиженного газа

ПАО "Укргазвыдобування" на торги 19 января, проводимые на площадке "Украинской энергетической биржи", выставит 12,2 тыс. тонн сжиженного газа по стартовой цене 16 тыс. 769,11 грн – 16 тыс. 939,84 грн/тонна (с НДС и акцизом), сообщается на сайте Минэнергоугля.

В свою очередь, "Укрнафта" в этот же день выставит на продажу через "Украинскую межбанковскую валютную биржу" 12,94 тыс. тонн сжиженного газа по стартовой цене 16 тыс. 886,74 грн – 16 тыс. 955,91 грн/тонна (с НДС и акцизом).

"Укргазвыдобування", 100% акций которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", является крупнейшей газодобывающей компанией страны, обеспечивающей около 75% общей добычи газа. Также эксплуатирует Шебелинский ГПЗ.

"Укрнафта" является крупнейшей нефтедобывающей компанией страны. НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", группе "Приват" – порядка 42% акций.

ВАЖНОЕ

"Киевэнерго" просит своих клиентов не рассчитываться с компанией через ГИВЦ

Курс гривни на межбанке в четверг снизился

Трасти евробондов ПриватБанка готов расследовать ситуацию относительно принудительной конвертации ценных бумаг

"Нафтогаз" прогнозирует сокращение запасов газа в ПХГ Украины до 8 млрд куб. м на начало марта

Дата заседания МВФ по Украине будет определена в ближайшие недели

ПОСЛЕДНЕЕ

Chevrolet Bolt признана машиной года в Северной Америке, Honda Ridgeline - лучшим пикапом

Внешнеторговый оборот Китая сократился на 0,9% в 2016 году

Доллар США в пятницу стабилен к евро и растет к иене

Азиатские фондовые индексы снижаются в пятницу, дешевеют акции Samsung

Шебелинский ГПЗ в 2016г увеличил переработку на 7,9%

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
http://tvgid.ua/serial/8582/dorogaya-ya-umenshil-detej/
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Работа в Украине
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА