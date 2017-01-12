ОПЕК в декабре сократила добычу нефти впервые за 7 месяцев, на 280 тыс. б/с

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в декабре 2016 года сократила добычу нефти впервые за семь месяцев на фоне резкого снижения производства в Нигерии и Саудовской Аравии, сообщает S&P Global Platts.

По итогам опроса чиновников из государств ОПЕК и аналитиков Platts делает вывод об уменьшении добычи в декабре на 280 тыс. баррелей в сутки (б/с) по сравнению с ноябрем - до 32,85 млн б/с.

В Нигерии производство нефти упало в прошлом месяце до 1,44 млн б/с с 1,68 млн б/с в ноябре, что связано с возобновившимися действиями повстанцев в дельте Нигера. Саудовская Аравия сократила добычу на 100 тыс. б/с - до 10,42 млн б/с, в январе-июне она обещала снизить показатель до 10,06 млн б/с.

Между тем Ирак, занимающий второе место по объемам нефтедобычи среди стран картеля, нарастил этот показатель на 70 тыс. б/с в декабре, до 4,63 млн б/с.

В Ливии также наблюдалось увеличение производства нефти - на 40 тыс. б/с, до максимума за два года, 620 тыс. б/с.

В ходе заседания 30 ноября в Вене страны ОПЕК приняли решение о снижении добычи нефти на 1,2 млн б./с до 32,5 млн б/с с 1 января 2017 года при понимании, что страны, не входящие в ОПЕК, снизят добычу на 558 тыс. б/с, в том числе Россия - на 300 тыс. б/с.