Экономика

09:54 11.01.2017

Европейские фондовые индексы слабо выросли во вторник

Фондовые индексы стран Западной Европы слабо выросли по итогам торгов во вторник благодаря росту акций компаний горнодобывающего сектора.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся на 0,1% - до 364,07 пункта. Ранее в ходе сессии падение индикатора достигало 0,4%.

Британский индикатор FTSE 100 увеличился на 0,52% и обновил исторический максимум по итогам девятой сессии подряд. С начала года рост индекса составляет 1,9%. Позитивное влияние на рынок акций Великобритании оказывает, в частности, продолжающееся ослабление фунта стерлингов.

Индекс 50 крупнейших предприятий еврозоны Euro Stoxx 50 опустился во вторник на 0,08%, французский CAC 40 вырос на 0,01%, германский DAX - на 0,17%.

Поддержку европейским рынкам оказали статданные из Китая, показавшие снижение темпов роста потребительских цен (индекс CPI) в декабре до 2,1% в годовом выражении против 2,3% в ноябре. Между тем повышение цен производителей в КНР, напротив, ускорилось до максимума с сентября 2011 года - 5,5% в годовом выражении.

Промышленное производство во Франции в ноябре выросло на 2,2% относительно октября после двух месяцев снижения подряд, сообщило во вторник статистическое агентство Insee. При этом аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, прогнозировали в среднем повышение всего на 0,5%.

Оценка сокращения показателя в октябре была пересмотрена на 0,1% с ранее объявленного падения на 0,2%.

Рыночная стоимость горнодобывающих компаний в Лондоне выросла вслед за повышением цен на медь, в частности, Anglo American - на 7,2%, Rio Tinto - на 5,1%, Antofagasta - на 2,7%.

Кроме того, подорожали акции предприятий розничной торговли Великобритании после того, как опрос Nielsen Homescan показал, что прошедший праздничный сезон для них стал лучшим за четыре года. На этой новости котировки бумаг Tesco поднялись на 6%, Wm. Morrison Supermarkets - на 3,6%, J Sainsbury - на 1,6%.

Бумаги британского дистрибьютора Bunzl потеряли в цене 0,1%. Компания объявила о приобретении двух бизнесов в США (Packaging Film Sales) и Великобритании (Woodway) за неназванную сумму.

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