Завод им. Малышева готовит передачу Таиланду очередной партии ОБТ "Оплот"

Госпредприятие "Завод им Малышева" (Харьков) продолжает выполнение контракта на поставку основных боевых танков (ОБТ) "Оплот" в Таиланд согласно утвержденному графику, в настоящее время идет подготовка к приемке тайским заказчиком очередной партии бронетехники, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе танкового завода во вторник.

"На сегодняшний день никакой официальной информации о расторжении или пересмотре условий контракта на изготовление и поставку ОБТ "Оплот" в Таиланд от тайского заказчика мы не получали. Выполнение контракта идет согласно утвержденному графику. В ближайшее время ожидается приемка заказчиком очередной партии бронетехники. Выполнение тайского контракта в полном объеме планируется завершить в этом году", - сообщили в пресс-службе, комментируя по просьбе агентства информацию в зарубежных СМИ об отказе Таиланда от закупок украинских "Оплотов" в пользу китайских VT-4 в связи с внутренней ситуацией в Украине.

Как уточнили в пресс-службе, данная медийная кампания о якобы проблемах с поставками украинских "Оплотов" для Таиланда не первая: аналогичные публикации имели место в прошлом году.

На днях тайская Bangkok Post со ссылкой на главнокомандующего ВС Таиланда Чалермчаи Ситтисата (Chalermchai Sittisat) сообщила об отрабатываемых Бангкоком и Пекином планах расширения двустороннего ВТС. Среди перспективных направлений двустороннего сотрудничества тайский высокопоставленный военный выделил закупки Таиландом в КНР бронетехники на замену закупленным Таиландом в 1957 году у США американским М-41. Таиланд уже подписал с КНР соглашение на закупку 28 китайских VT-4 и планирует увеличить их поставки в 2017 году. Тайский высокопоставленный военный также заявил о принятом решении сократить закупки украинских "Оплотов" в пользу китайской бронетехники в связи с внутренней ситуацией в Украине. В то же время, по его словам, украинская сторона должна поставить Таиланду все закупленные ранее 49 танков "Оплот" до октября 2017 года.

Как сообщалось, в условиях российской агрессии в 2014 году Украина вынужденно приостановила ряд экспортных контрактов на поставку основной военной техники, которая отгружалась в зону боевых действий на Донбассе. Поставки по приостановленным контрактам возобновлены в 2015-2016 годах за счет планового наращивания производственных мощностей предприятий госконцерна "Укроборонпром".

Созданный ХКБМ им Морозова по заказу Минобороны Украины танк БМ "Оплот" принят на вооружение ВСУ в мае 2009 года, в украинскую армию поставлены первые два танка. Контракт объемом более $200 млн на поставку в Таиланд 49 украинских танков БМ "Оплот" нового поколения заключен в 2011 году, в апреле 2012 года ГП "Завод им.Малышева" приступил к реализации контракта. Объем затрат на освоение серийного производства ОБТ "Оплот", по данным завода, составил $30 млн. Первые пять машин были отгружены тайскому заказчику в начале 2014 года, еще пять - в декабре 2015 года, 10 машин - весной 2016 года. Еще одна партия бронетехники, объем которой не озвучивался, поставлена в Таиланд в июле 2016 года.

По оценкам экспертов, ОБТ "Оплот" имеет один из самых высоких коэффициентов технологической сложности среди новых боевых машин в мире - 80%. Танк оснащен, в том числе, современными системами защиты связи и управления вооружением, включая активную систему противодействия высокоточному оружию, приборами ночного видения, дистанционно-управляемым пулеметом.

В 2010-2015 годах Украина также поставила Таиланду 233 ед. БТР-3E1 в рамках заключенных в 2006-м и в 2011 годах контрактов общим объемом около $270 млн. В 2015 году украинская и тайская стороны подписали рамочное соглашение об организации в Таиланде крупноузловой сборки украинских БТР-3Е1 и его модификаций.