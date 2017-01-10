Европейские акции снизились в понедельник

Европейские фондовые индексы завершили в минусе торги в понедельник, однако британский рынок акций вырос на фоне ослабления курса фунта до минимума за 10 недель.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 упал на 0,5%, до 363,67 пункта.

Британский FTSE 100 повысился на 0,38%, обновив исторический максимум 10-ю сессию подряд. Французский CAC 40 опустился на 0,45%, германский DAX - на 0,3%, итальянский FTSE MIB - на 1,7%.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отвергла утверждения о том, что британское правительство якобы не имеет четкой позиции относительно переговоров с ЕС по вопросу о выходе из союза (Brexit).

Она подчеркнула, что сохраняется возможность добиться взаимовыгодного соглашения с ЕС, которое позволит Британии сохранять контроль над иммиграцией и в то же время иметь тесные экономические связи со странами континентальной Европы.

На этих заявлениях курс фунта упал на 1% к доллару, до $1,2165 за фунт, и на 1,4% к евро, до 1,1504 евро за фунт.

Между тем рост промпроизводства в Германии в ноябре замедлился до 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем. В октябре подъем составлял 0,5%.

Безработица в Италии в ноябре прошлого года достигла максимума с июня 2015 года - 11,9% по сравнению с пересмотренными 11,8% в октябре. Эксперты в среднем ожидали снижения показателя до 11,6%.

Цены на жилье в Великобритании в декабре увеличились на 1,7% по сравнению с предыдущим месяцем, до 222,48 тыс. фунтов стерлингов, свидетельствуют данные Halifax.

В Лондоне подорожали акции горнодобывающих компаний: Anglo American прибавила 1,7%, Glencore - 3,6%, Antofagasta - 1,4%, BHP Billiton - 1,8%.

Котировки ценных бумаг авиаперевозчика Deutsche Lufthansa AG, букмекера William Hill и производителя медтехники Fresenius упали после ухудшения ими оценок сложившейся ситуации и прогнозов.

Lufthansa потеряла 6,1% капитализации, заявив, что топливные издержки продолжат расти в 2017 году. При этом компания воздержалась от обнародования прогноза прибыли.

Акции William Hill потеряли в цене 2,1% в связи с сообщением, что операционная прибыль за 2016 год была близка к нижней границе прогнозного диапазона из-за неблагоприятных результатов футбольных матчей и скачек в декабре.

Рыночная стоимость Fresenius снизилась на 3,1%, так как компания предупредила, что ее бизнес в США может пострадать из-за ожидаемых изменений регулирования.

Вместе с тем курс акций Volkswagen AG поднялся на 4,4%. Продажи автомобилей марки Volkswagen выросли в 2016 году на 2,8%, до 5,99 млн, несмотря на "дизельный скандал", подъем усилился в декабре до 16%, что позволило компании дать положительный прогноз на 2017 год.