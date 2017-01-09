Ferrexpo в 2016г снизила выпуск окатышей из собственного сырья, нарастив премиальную продукцию и сократив долг

Британская Ferrexpo plc, контролирующая в Украине, в частности, Полтавский и Еристовский горно-обогатительные комбинаты (ПГОК и ЕГОК), в 2016 году сократила производство товарных окатышей из собственного сырья на 1,7% по сравнению с 2015 годом - до 11 млн 71,40 тыс. т, из стороннего - на 68% - до 129,20 тыс. т.

Согласно объявлению компании на Лондонской фондовой бирже (London Stock Exchange, LSE) в понедельник, в целом это привело к снижению суммарного производства окатышей в 2016 году на 4% по сравнению с 2015 годом – до 11 млн 200,6 тыс. т (за 2015 год - 11 млн 661,60 тыс. т).

При этом в 2016 году общий выпуск окатышей с 65%-ным содержанием железа составил 10,535 млн т (рост на 1,6%), с 62%-ным – 665,6 тыс. т (снижение на 48,6%). В том числе выпуск окатышей с 65%-ным содержанием железа из собственного сырья составил 10 млн 405,8 тыс. т (рост на 4,4%), с 62%-ным – 665,6 тыс. т (снижение на 48,4%).

"Спад производства окатышей в 2016 связан с увеличением на 1 млн т производства окатышей FPP+ (Ferrexpo premium pellets plus - премиальные окатыши Ferrexpo плюс (FPP+ ) содержат 65% железа с повышенной щелочностью и низкотемпературным дроблением в сравнении с окатышами FPP) - 3,3 млн т против 2,3 млн т в 2015 году, ремонтом подвижных колосников и окомкователя, падом производства из низкорентабельного концентрата третьих лиц", - поясняется в пресс-релизе.

При этом отмечается, что в 2016 году зафиксированы рекордные объемы продаж - около 11,7 млн т в сравнении с 11,3 млн т в 2015г, что подтверждает высокий мировой спрос на продукцию Ferrexpo.

Также уточняется, что средняя цена на окатыши группы в 2016 году немного выросла по сравнению с 2015 годом в связи с восстановлением цены на руду мелкой фракции с 62% содержанием железа в течение этого года (средняя цена за тонну в 2016 году составила $58,5) в сравнении с 2015 годом, когда средняя цена за тонну составляла $55,5, и стабильным улучшением премиальных окатышей в след за спадом в первом квартале 2016 года.

За полный 2016 год денежные затраты на производство составили около $29/т в сравнении с $31,9/т в 2015 году.

"По состоянию на 31 декабря 2016 года остаток денежных средств группы составил примерно $145 млн, что на $110 млн больше по сравнению с $35 млн по состоянию на 31 декабря 2015 года. При этом $196 млн долга было погашено в течение 2016 года", - подчеркивается в пресс-релизе.

В биржевом сообщении отмечается, что в 2016 году Ferrexpo существенно уменьшила свои долговые обязательства и поэтому вступает в 2017 год со значительно улучшенной структурой капитала. "В 2017 году группа ожидает увеличение доли производства премиальных окатышей с умеренным ростом общих объемов производства по сравнению с 2016 годом. Стоимость продукции будет зависеть от цены на сырье, курса гривны и уровня инфляции в Украине", - резюмируется в пресс-релизе.

Как сообщалось в годовом отчете компании, в 2015 году объем производства окатышей возрос на 6% - до 11,7 млн т (в 2014-м – 11,08 млн т). При этом Ferrexpo прекратило покупку сырья у третьих компаний и уменьшило производство окатышей из сырья третьих компаний - со 112 тыс. т в январе-феврале 2015 до 0 т в январе-феврале 2016 года.

Ferrexpo AG - швейцарская железорудная компания с активами в Украине, крупнейший производитель и экспортер окатышей в СНГ. По итогам 2015 года компания заняла третье место среди крупнейших мировых производителей и экспортеров окатышей для доменного производства, достигнув объема производства и экспорта 11,7 млн т.

Ее основными потребителями являются сталелитейные предприятия из Австрии, Словакии, Чехии, Германии, других европейских стран, а также из Китая, Индии, Японии, Тайваня и Южной Кореи.

Ferrеxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 97,34% акций Полтавского ГОКа, 100% Еристовского ГОКа и 99,9% Белановского ГОКа.

Акции Ferrexpo котируются на основной площадке LSE под тиккером FXPO.