Нацбанк Украины объявил аукцион по выкупу до $20 млн

Национальный банк Украины (НБУ) в первый в новом году торговый день на межбанке в среду объявил аукцион по покупке за гривни до $20 млн, говорится в сообщении регулятора.

Курс гривни на межбанковском валютном рынке к 12:00 среды составил 26,65 грн/$1, укрепившись с 27,125грн/$1 к концу торгов в предыдущий рабочий день.

Как сообщалось, в последние дни 2016 года Нацбанк выходил на рынок с продажей долларов. В частности, 29 декабря он продал $59,1 млн по курсу до 27,25 грн/$1, удовлетворив 67,6% спроса, днем ранее – $96,8 млн по курсу до 26,93 грн/$1, 27 декабря – $46,8 млн по курсу до 26,68 грн/$1.