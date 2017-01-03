Индонезия разорвала партнерские соглашения с JPMorgan из-за снижения оценки рынка акций

Правительство Индонезии разорвало целый ряд партнерских соглашений с банком JPMorgan Chase & Co. из-за снижения им оценки индонезийского рынка акций, которое, по мнению чиновников, грозит стране дестабилизацией финансовой системы, пишет The Wall Street Journal.

JPMorgan - один из крупнейших иностранных банков, работающих в Индонезии. Ранее он активно сотрудничал с правительством страны, в том числе он вошел в число избранных кредитно-финансовых организаций, через которые проходят штрафные платежи в рамках объявленной президентом Джоко Видодо налоговой амнистии.

С 1 января министерство финансов Индонезии прекратило сотрудничество с JPMorgan, в том числе по программе налоговой амнистии. Кроме того, JPMorgan исключен из списка первичных дилеров для размещения гособлигаций Индонезии на внутреннем рынке, заявили во вторник представители Минфина. По их словам, аналитика банка является неточной и не заслуживает доверия.

В ноябре 2016 года эксперты департамента JPMorgan, отвечающего за анализ фондовых рынков emerging markets, ухудшили оценки Индонезии с "выше рынка" до "ниже рынка", особо не вдаваясь в причины такого пересмотра: в обзоре говорилось лишь о возросших премиях за риск на emerging markets в связи с повышающейся доходностью 10-летних US Treasuries после победы Дональда Трампа на выборах в США.

Тогда же банк ухудшил оценку турецкого рынка акций до "ниже рынка", а бразильского - до "нейтрально".

На следующий день после публикации обзора, 14 ноября доходность 10-летних гособлигаций Индонезии подскочила на 0,466 процентного пункта, чего не наблюдалось с января 2011 года, и достигла 7,895%. За неделю иностранные инвесторы продали индонезийские бонды на $1 млрд, что эквивалентно 13% чистого притока капитала на индонезийский долговой рынок за год.

При этом рынок акций Индонезии упал на 4% после выборов в США, а индонезийская рупия подешевела на 3% в паре с долларом США. В целом чистый отток иностранного капитала из акций и облигаций Индонезии за IV квартал 2016 года достиг $2,8 млрд.

"Мы не закрываемся от оценок, поскольку для нас важно продолжать самосовершенствование, - сказал министр финансов Индонезии Шри Муляни. - Однако учреждения с громкими именами несут очень высокую ответственность: они должны формировать позитивное мировоззрение, а не вводить в заблуждение".

"Наша точка зрения такова: если вы работаете здесь, в Индонезии, поддерживайте стабильность. Не создавайте ненужную волатильность, чтобы создать себе бизнес", - прокомментировал руководитель управления налогово-бюджетной политики Минфина Суахасиль Назара.

Вместе с тем JPMorgan объявил о продолжении работы в Индонезии в нормальном режиме. "Наш бизнес в Индонезии работает в штатном режиме. Это решение мало повлияло на наших клиентов", - говорится в заявлении главы департамента коммуникаций JPMorgan по Юго-Восточной Азии Ли Энн Вонг для индонезийского издания Tempo.

С 2012 года JPMorgan участвовал в шести размещениях долговых бумаг правительства Индонезии на сумму $13,7 млрд, свидетельствуют данные Dealogic.

Экономика Индонезии - крупнейшая в Юго-Восточной Азии, объем ее ВВП, превышающий $900 млрд, в последние годы рос как минимум на 5% в год. К 2019 году Ш.Муляни, ранее работавший во Всемирном банке, рассчитывает на ускорение роста ВВП до 7% в год.