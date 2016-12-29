"Укрпочта" намерена в 2017г увеличить капинвестиции в 2,4 раза

Украинское государственное предприятие почтовой связи (УГППС) "Укрпочта" намерено в 2017 году увеличить капитальные инвестиции в 2,4 раза, с 206 млн грн в 2016 году - до 500 млн грн в 2017 году.

"В разработанном и утвержденном финансовом плане мы смогли сбалансировать значительный рост финансовых потребностей компании за счет поиска ресурсов для повышения эффективности и быстрого роста предприятия. Важная составляющая плана - возможность финансировать заложенные капитальные расходы в размере 500 млн грн", - цитирует пресс-служба "Укрпочты" генерального директор предприятия Игоря Смелянского.

По его словам, рост капитальных расходов должен создать мультиплицирующий эффект на развитие компании в последующие годы, а также помочь вернуть "Укрпочте" утраченную долю рынка и повысить качество ее сервисов.

Средства будут потрачены, в частности, на ремонты или материальное переоснащение отделений и автопарка.

Как сообщалось, Министерство инфраструктуры Украины согласовало финансовый план "Укрпочты" на 2017 год, который предусматривает рост доходов на 20,3% по сравнению с 2016 годом, до 5, 5416 млрд грн, а также рост расходов на 20,9%, до 5,541 3 млрд грн. По итогам 2016 года предприятие намерено выйти на нулевой финансовый результат.

УГППС "Укрпочта" входит в сферу управления Министерства инфраструктуры. Является национальным оператором почтовой связи.

"Укрпочта" предоставляет более 50 видов услуг почти в 12 тыс. отделениях по всей Украине.

Штат предприятия насчитывает 76 тыс. работников, из которых 33 тыс. – почтальоны, 13 тыс. – операторы почтовой связи.