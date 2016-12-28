Нефтяные цены растут, Brent подорожала

Нефть торгуется близко к максимуму за полтора года в ожидании установления баланса спроса и предложения на топливном рынке в 2017 году.

Февральские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:12 кв подорожали на $0,26 (0,46%) - до $56,35 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на февраль на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени поднялись на $0,10 (0,19%) - до $54 за баррель. Накануне контракт завершил сессию на максимальном уровне с начала июля 2015 года.

С начала года оба контракта подорожали примерно на 50%.

Меры ОПЕК и других нефтедобывающих стран, согласившихся сократить добычу в совокупности на 1,8 млн баррелей в сутки, приведут к значительному сокращению мировых запасов к третьему кварталу 2017 года, полагают аналитики консалтинговой компании Pira Energy.

Кроме того, эксперты отметили рост политических рисков, угрожающих поставкам топлива, и призвали пристально следить за развитием событий в Ливии, которая удвоила добычу с минимумов текущего года, до порядка 600-650 тыс. баррелей в сутки, и планирует и дальше наращивать добычу.

Также участники нефтяного рынка ждут публикации данных о запасах топлива в США. Они будут обнародованы в четверг, на день позднее обычного в связи с рождественскими каникулами. Эксперты ожидают сокращения запасов нефти на минувшей неделе на 1,5 млн баррелей.