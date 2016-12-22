Экономика

18:44 22.12.2016

Компании в 2017г преимущественно будут страховать своих сотрудников по экономным программам

Компании на 2017 год не отменяют льготу на страхование своих сотрудников, однако преимущественно в целях экономии будут страховать по небольшим бюджетным программам, сообщила директор по корпоративному бизнесу компании "Страховой медиатор" Татьяна Заворотько.

"Очень много клиентов стали делать запросы на небольшие бюджетные программы такие, как экстренный стационар и неотложная помощь и вакцинация", - отметила она в ходе семинара "Тренды страхования и медицинского обслуживания персонала 2017" в Киеве в четверг.

По словам Т.Заворотько, компании пытаются экономить: разделяют сотрудников на меньшее количество классов страхования.

Также она отметила, что одним из трендов будущего года является модернизация программ страхования. Из них часто исключаются специальные опции, как правило, это плановые стационарные услуги, стоматология. Также, убирается опция, связанная со страхованием членов семей сотрудников за счет компании. Эту опцию перевели в область скидок на лечение родственников в медицинских учреждениях. Так, сотрудники компаний покупают специальные разработанные клиниками программы для родственников.

Вместе с тем в 2017 году будет расти количество программ, направленных на профилактику, востребованной будет стоматология. Компании переключаются на рисковые аналоги страхования жизни. Трендом рискового страхования жизни будет расширение опций и лимитов покрытия.

Т.Заворотько также добавила, что компании становятся все более осведомленными в вопросах страхования.

В связи с этим, страховым компаниям и медицинским учреждениям нужно разрабатывать новые страховые продукты, подчеркнула она.

По данным Т.Заворотько, клиенты ее компании часто страхуют летальный исход, инвалидность по любой причине, критические заболевания, список которых каждый год расширяется. Вместе с тем из списка страхуемых болезней убираются предшествующие состояния заболеваний. Частыми страховыми случаями являются онкологические и сердечно-сосудистые заболевания.

ВАЖНОЕ

Глава НБУ ожидает получение 4-го транша МВФ в январе-2017

Рада решила выделить дополнительно 450 млн грн дотаций госшахтам

За неделю от гриппа в Украине умерло двое детей

Комиссия рекомендует Кабмину назначить госсекретарем Минфина действующего замминистра Капинуса

Вопрос повышения экспортных квот на торговлю с ЕС является приоритетным для правительства

ПОСЛЕДНЕЕ

Акционеры ПриватБанка под нажимом НБУ передали ему в собственность "Буковель" и самолеты – Гонтарева

Акционеры ИнГОКа направили на дивиденды 2,5 млрд грн

ЦГОК выплатит дивиденды почти на 5 млрд грн до 20 июня 2017 года

Фондовые индексы Украины в четверг изменились разнонаправленно

Корпорация "Эталон" до конца 2017г планирует начать поставки в Европу созданного совместно с DAF 10-метрового автобуса Евро-6

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
TVgid.ua
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Недвижимость
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА