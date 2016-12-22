Компании в 2017г преимущественно будут страховать своих сотрудников по экономным программам

Компании на 2017 год не отменяют льготу на страхование своих сотрудников, однако преимущественно в целях экономии будут страховать по небольшим бюджетным программам, сообщила директор по корпоративному бизнесу компании "Страховой медиатор" Татьяна Заворотько.

"Очень много клиентов стали делать запросы на небольшие бюджетные программы такие, как экстренный стационар и неотложная помощь и вакцинация", - отметила она в ходе семинара "Тренды страхования и медицинского обслуживания персонала 2017" в Киеве в четверг.

По словам Т.Заворотько, компании пытаются экономить: разделяют сотрудников на меньшее количество классов страхования.

Также она отметила, что одним из трендов будущего года является модернизация программ страхования. Из них часто исключаются специальные опции, как правило, это плановые стационарные услуги, стоматология. Также, убирается опция, связанная со страхованием членов семей сотрудников за счет компании. Эту опцию перевели в область скидок на лечение родственников в медицинских учреждениях. Так, сотрудники компаний покупают специальные разработанные клиниками программы для родственников.

Вместе с тем в 2017 году будет расти количество программ, направленных на профилактику, востребованной будет стоматология. Компании переключаются на рисковые аналоги страхования жизни. Трендом рискового страхования жизни будет расширение опций и лимитов покрытия.

Т.Заворотько также добавила, что компании становятся все более осведомленными в вопросах страхования.

В связи с этим, страховым компаниям и медицинским учреждениям нужно разрабатывать новые страховые продукты, подчеркнула она.

По данным Т.Заворотько, клиенты ее компании часто страхуют летальный исход, инвалидность по любой причине, критические заболевания, список которых каждый год расширяется. Вместе с тем из списка страхуемых болезней убираются предшествующие состояния заболеваний. Частыми страховыми случаями являются онкологические и сердечно-сосудистые заболевания.