ЦГОК выплатит дивиденды почти на 5 млрд грн до 20 июня 2017 года

ЧАО "Центральный горно-обогатительный комбинат" (ЦГОК, Кривой Рог Днепропетровской обл.), входящее в группу "Метинвест", выплатит дивиденды в размере 4 млрд 913,987 млн грн, или 4,141561 грн на одну простую акцию в период с 17 января по 20 июня 2017 года включительно.

Как сообщается в официальной информации ЦГОКа в системе НКЦБФР в четверг, решение о выплате дивидендов приняло внеочередное собрание акционеров компании 21 декабря текущего года.

Дата составления перечня лиц, которые имеют право на получение дивидендов – 6 января 2017 года.

"Способ выплаты дивидендов - непосредственно акционерам. Порядок выплаты дивидендов – дивиденды выплачиваются в денежной форме путем направления дивидендов в полном объеме непосредственно акционерам согласно перечню лиц, которые имеют право на получение дивидендов, составленным по состоянию на 6 января 2017 года, в соответствии с количеством принадлежащих им акций на дату составления перечня", - констатируется в информации компании.

Как сообщалось, в повестке дня собрания значился вопрос определения порядка распределения прибыли по результатам деятельности общества в 2014-2015 гг. и части нераспределенной прибыли прошлых лет до 2014 года. Помимо того, акционеры рассмотрели вопрос выплаты дивидендов.

Проект решения собрания предлагал утвердить следующий порядок распределения нераспределенной прибыли общества прошлых лет: часть прибыли, полученной обществом до 2014 года, в размере 3 млрд 448,875 млн грн (2,906749 грн на 1 акцию) и часть прибыли, полученной обществом в 2014 году, в размере 767,854 млн грн (0,647156 грн на 1 акцию), направить на выплату дивидендов. Также направить на эти цели часть прибыли, полученной обществом в 2015 году, в размере 697,258 млн грн (0,587656 грн на 1 акцию).

При этом на одну простую акцию ЦГОКа насчитывается общая сумма дивидендов в размере 4,141561 грн.

Таким образом, всего акционерам компании по данному решению будет направлено на выплату дивидендов 4 млрд 913,987 млн грн.

Как сообщалось, ЦГОК в 2015 году нарастил выпуск товарных окатышей на 2% по сравнению с 2014 годом – до 2,305 млн тонн, но сократил железорудного концентрата - на 4%, до 6,154 млн тонн. ЦГОК в 2015 году сократил чистую прибыль на 5,2% по сравнению с предыдущим годом – до 697,259 млн грн.

ЦГОК входит в пятерку крупнейших производителей горнорудного сырья Украины, специализируется на добыче и производстве железорудного сырья - концентрата с содержанием железа 65% и 68,2%, а также окатышей с содержанием железа 63,9%.

Предприятие объединяет открытую и подземную добычу магнетитовых кварцитов с последующим их обогащением. Годовая производственная мощность комбината - добыча 28 млн тонн руды, 6 млн тонн концентрата и 2,2 млн тонн окатышей.

Сырьевой базой предприятия являются месторождения железистых кварцитов, разрабатываемых Глееватским, Петровским и Артемовским карьерами, а также полем шахты им. Орджоникидзе, общие запасы которых составляют 2,689 млрд тонн минеральных ресурсов, в том числе 710 млн тонн железной руды.

По данным НДУ на третий квартал 2016 года, Metinvest B.V. (Нидерланды) принадлежит 99,7481% акций ЦГОКа.

Уставный капитал ПАО "ЦГОК" - 296,635 млн грн, номинал акции - 0,25 грн.

ЦГОК входит в группу "Метинвест", основными акционерами которой являются ЧАО "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, Донецк) (71,24%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (23,76%).

Управляющей компанией группы "Метинвест" является ООО "Метинвест Холдинг".