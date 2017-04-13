ЦГОК внедрил энергосервисную модель для снижения потребления электроэнергии

Центральный горно-обогатительный комбинат (ЦГОК, Кривой Рог Днепропетровской обл.), входящий в группу "Метинвест", применил инновационные технологии в сфере энергоэффективности – аппаратные системы частного регулирования электромеханических систем, что обеспечит снижение расхода электроэнергии и увеличение эксплуатационного срока технологического оборудования.

Как сообщается в пресс-релизе компании, проект реализован на условиях совместного финансирования с компанией "ДТЭК ЭСКО".

При этом отмечается, что внедрение энергосервисной модели является первым среди предприятий ГМК Украины.

Как уточняет пресс-служба, на обогатительной фабрике ЦГОКа установлены 12 электронных устройств, контролирующих производительность приводов насосных установок. Их использование на четверть снизит расход электроэнергии. За год экономия составит 2 млн кВт/ч, или около 3 млн грн. Использование автоматики также в 1,5 раза увеличит срок работы насосов.

Оборудование поставил мировой лидер в сфере электротехнических решений – шведско-швейцарский концерн АВВ. Основной подрядчик – "ДТЭК ЭСКО" – профинансировал 80% стоимости проекта и обеспечил руководство монтажными работами.

В дальнейшем "ДТЭК ЭСКО" и ЦГОК планируют реализовать еще четыре подобных совместных проекта.

"Мы внедрили новую технологию экономии электроэнергии. Она является пилотной для группы "Метинвест" и одной из первых, использованной на предприятиях горно-металлургического комплекса Украины. Проект позволит снизить себестоимость продукции, что особенно актуально в условиях жесткой конкуренции на внешних рынках", - поясняет генеральный директор ЦГОКа Дмитрий Шевчик, которого цитирует пресс-служба.

В свою очередь, директор "ДТЭК ЭСКО" Роман Федорченко добавил, что энергосервисный контракт был реализован компанией "под ключ".

"Первые показатели работы преобразователей частоты доказывают, что прогнозируемая экономия ресурсов реальна. Использование оборудования повышает стабильность работы насосов, а значит, и всей цепочки производства, которая от них зависит. Сократится межремонтное время, увеличится производительность. В планах – внедрение подобных проектов на других производственных переделах ЦГОКа и предприятиях группы "Метинвест", - сказал Р.Федорченко.

ЦГОК входит в пятерку крупнейших производителей горнорудного сырья Украины, специализируется на добыче и производстве железорудного сырья - концентрата с содержанием железа 65% и 68,2%, а также окатышей с содержанием железа 63,9%.

Предприятие объединяет открытую и подземную добычу магнетитовых кварцитов с последующим их обогащением. Годовая производственная мощность комбината - добыча 28 млн тонн руды, 6 млн тонн концентрата и 2,2 млн тонн окатышей.

Сырьевой базой предприятия являются месторождения железистых кварцитов, разрабатываемых Глееватским, Петровским и Артемовским карьерами, а также полем шахты им. Орджоникидзе, общие запасы которых составляют 2,689 млрд тонн минеральных ресурсов, в том числе 710 млн тонн железной руды.

ЦГОК входит в группу "Метинвест", основными акционерами которой являются ЧАО "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, Донецк) (71,24%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (23,76%).

Управляющей компанией группы "Метинвест" является ООО "Метинвест Холдинг".