Глава правления ПриватБанка считает его депозитне ставки выше рыночных и хотел бы их понизить

Председатель правления ПриватБанка (Днепр) Александр Шлапак считает, что в настоящее время депозитные ставки финучреждения выше рыночных и хотел бы их понизить после докапитализации банка.

"Что касается процентных ставок (по депозитам – ИФ), у меня решения нет. Скажу откровенно: я хотел бы их понизить, чтобы уменьшить расходную часть банка, поскольку мы имеем на сегодняшний день ставки выше рынка. Но эти ставки, которые держал ПриватБанк в последнее время, были связаны с проблемами с ликвидностью банка. Сейчас нет никаких проблем с ликвидностью банка. Банк так обеспечен ресурсами, что ему может позавидовать любой банк в Украине", - сказал А.Шлапак на брифинге в четверг.

При этом он напомнил, что Кабинет министров поручил Министерству финансов осуществить выпуск ОВГЗ в размере до 116,8 млрд грн с последующим внесением их от имени государства в оплату за акции допэмиссии ПриватБанка: первый транш ОВГЗ в размере 43 млрд грн будет выпущен до конца текущего года.

А.Шлапак также сообщил, что планируется проведение дополнительного аудита банка, по результатам которого в случае необходимости банку будут предоставлены дополнительные средства.

"Когда мы будем обеспечены ресурсами таким надлежащим способом, а пока у нас отрицательный капитал, я уверен, мы вернемся к вопросу снижения ставок по депозитам и обязательно по кредитам", - добавил банкир.

Как сообщалось, согласно данным в Едином государственном реестре юридических лиц и физических лиц-предпринимателей уставный капитал национализированного ПриватБанка на днях был увеличен на 29 млрд 438,283 млн грн – до 50 млрд 694,751 млн грн.

Ранее сообщалось, что изначально Фонд гарантирования вкладов физических лиц решил увеличить уставный капитал ПриватБанка на 35,941 млрд грн путем частного размещения дополнительных 128 млн 359,003 тыс. акций с существующей номинальной стоимостью 280 грн.

Кабинет министров по предложению Нацбанка и акционеров ПриватБанка 18 декабря принял решение о национализации финучреждения. 21 декабря Фонд гарантирования вкладов физических лиц и Министерство финансов Украины подписали договор о продаже 100% акций ПриватБанка. Объем эмиссии облигаций внутреннего госзайма для этих целей оценивался в пределах 116,8-148 млрд грн.

Правительство поручило Минфину осуществить выпуск ОВГЗ в размере до 116,8 млрд грн сроком обращения до 15 лет и процентной ставкой дохода на уровне не выше 10,5% годовых с последующим внесением их от имени государства в оплату за акции допэмиссии ПриватБанка.

По данным Минфина, первый транш ОВГЗ в размере 43 млрд грн будет выпущен на текущей неделе.