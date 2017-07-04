Первый транш докапитализации ПриватБанка ожидается к концу недели

Поступление первого транша средств в рамках докапитализации ПриватБанка (Киев) ожидается в течение двух-трех дней, сообщил глава правления финучреждения Александр Шлапак.

"Первый транш, это 22,5 млрд грн, мы ожидаем через несколько дней. Сегодня правительство должно было принять решение, утвердив приказ Министерства финансов увеличить уставный капитал ПриватБанка. Соответственно, в четверг или не далее пятницы средства будут у нас", - сказал он на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" во вторник.

Что касается второго транша, по словам А.Шлапака, то банк и Минфин договорились, что эти средства поступят ближе к концу осени.

"ПриватБанк к этому времени попытается сам возвратить существенную часть средств или сформировать страховые резервы за счет прибыли, которую получит для того, чтобы максимально сократить сумму транша", - сказал глава ПриватБанка.

Как сообщалось, 18 декабря 2016 года правительство по предложению Национального банка Украины (НБУ) и акционеров ПриватБанка, крупнейшими их которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения. Государство получило 100% в его капитале, а ПриватБанк был докапитализирован на сумму 116,8 млрд грн. Обязательства конечных бенефициарных владельцев банка были изложены в письме от 16 декабря 2016 года, однако его текст не обнародовался.

Глава Нацбанка Валерия Гонтарева 10 апреля 2017 года заявила, что пост-аудит ПриватБанка после его национализации выявил дополнительные проблемы: не 97%, а 100% корпоративного кредитного портфеля было выдано связанным лицам, а затем сообщила, что финучреждению по итогам пост-аудита потребуется докапитализация еще минимум на 30 млрд грн.

В середине мая 2017 года ПриватБанк привлек EY для проведения комплексного аудита финансовой отчетности и деятельности банка за 2016 год.

На основании выводов EY Кабинет министров Украины во время внеочередного заседания 26 июня принял решение докапитализировать ПриватБанк еще на 38,565 млрд грн для выполнения финучреждением экономических нормативов.

Согласно соответствующему постановлению №443, которое обнародовано на сайте правительства, в обмен на новые акции банка будут выпущены облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) сроком обращения до 17 лет и ставкой до 9,8% годовых.

Процесс докапитализации будет проходить в два этапа, на первом из которых будут выпущены ОВГЗ на сумму 22,5 млрд грн.