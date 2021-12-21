Во вторник, 21 декабря, в 11.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Централизованное отопление. Тариф против цены. Что мы получаем в платежках и почему?". Участники: руководитель ООО "Нафтогаз тепло" Виталий Михайльо; экс-член НКРЭКП Евгений Магльованый; руководитель Ассоциации энергоэффективных городов Украины Святослав Павлюк; эксперт ОО "Новая коммунальная Украина" Ярослава Дзыра; модератор - председатель ОО "Новая коммунальная Украина" Руслан Голуб (ул. Рейтарская, 8/5а). Трансляция пресс-конференции будет доступна на Youtube-канале агентства "Интерфакс-Украина". В связи с карантинными ограничениями количество мест в пресс-центре ограничено, наличие ПЦР-теста или сертификата о вакцинации обязательно. Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям. Дополнительная информация по тел. (050) 351-49-73, newcommunalukraine@ukr.net (ОО "Нова комунальна Україна").