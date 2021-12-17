В пятницу, 17 декабря, в 10.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция директора компании "Украинская социологическая группа" Александра Левцуна на тему "Итоги года: как украинские граждане оценивают работу власти в 2021 году". Будут представлены результаты опроса, проведённого в период с 4 по 10 декабря 2021 года (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на Youtube-канале агентства "Интерфакс-Украина". Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.