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10:00 17.12.2021

Итоги года: как украинские граждане оценивают работу власти в 2021 году

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В пятницу, 17 декабря, в 10.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция директора компании "Украинская социологическая группа" Александра Левцуна на тему "Итоги года: как украинские граждане оценивают работу власти в 2021 году". Будут представлены результаты опроса, проведённого в период с 4 по 10 декабря 2021 года (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на Youtube-канале агентства "Интерфакс-Украина". Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.

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