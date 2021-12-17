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11:25 17.12.2021

Что нужно знать о диалоге по Green Deal между ЕС и Украиной?

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В пятницу, 17 декабря, в 12.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется "круглый стол" проекта Green Deal на тему "Что нужно знать о диалоге по Green Deal между ЕС и Украиной?" при поддержке представительства ЕС в Украине в рамках коммуникационной кампании "Открываем зеленый потенциал вместе". Участники: руководитель группы поддержки Украины в Европейской комиссии Катарина Матернова, вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Ирина Ставчук, директор GMK Center Станислав Зинченко. Модератор – руководитель проекта Green Deal Сергей Шестак (ул. Рейтарская, 8/5а). Трансляция будет доступна на Youtube-канале агентства "Интерфакс-Украина". Видеозапись круглого стола будет опубликована на Youtube-канале агентства. Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям. Дополнительная информация – по электронной почте shestak@interfax.kiev.ua.

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