В понедельник, 22 ноября, в 12.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему ""Углубляется ли кризис в Украине? Новые измерения и аспекты". Участники: директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев; политический эксперт Константин Матвиенко; политолог, соучредитель Национальной платформы "Диалог о мире и безопасной реинтеграции" Олег Саакян (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина". В связи с карантинными ограничениями количество мест в пресс-центре ограничено, наличие ПЦР теста или сертификата о вакцинации обязательно. Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.