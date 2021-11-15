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09:30 15.11.2021

Инвесторы в зеленую энергетику снова не получают выплаты?

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В понедельник, 15 ноября, в 10.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Инвесторы в зеленую энергетику снова не получают выплаты?". Участники: экс-директор государственного предприятия "Гарантированный покупатель" Константин Петриковец; председатель правления Украинской ветроэнергетической ассоциации Андрей Конеченков; директор Европейско-украинского энергетического агентства Александра Гуменюк; глава Украинской ассоциация возобновляемой энергетики Александр Козакевич; директор ООО "Виндкрафт Украина" Карл Стурен; директор ООО "Гюриш" (Guris) Лоик Лерминье; директор ДТЕК ВДЕ Марис Куницкис (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на Youtube-канале агентства "Интерфакс-Украина". В связи с карантинными ограничениями количество мест в пресс-центре ограничено, наличие ПЦР теста или сертификата о вакцинации обязательно. Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям. Дополнительная информация по тел. (066) 271-73-95.

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