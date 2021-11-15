Видео

11:30 15.11.2021

Возникновение и развертывание общественно-политической коалиции оппонентов нынешней власти. Какими будут последствия

1 мин читать

В понедельник, 15 ноября, в 12.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется "круглый стол" на тему "Возникновение и развертывание общественно-политической коалиции оппонентов нынешней власти. Какими будут последствия". Участники: руководитель Фонда "Украинская политика"/UP Foundation, историк, политолог Кость Бондаренко; директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев; политический эксперт Константин Матвиенко; директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина". В связи с карантинными ограничениями количество мест в пресс-центре ограничено, наличие ПЦР теста или сертификата о вакцинации обязательно. Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Инаугурация избранного президента США Джо Байдена и избранного вице-президента Камалы Харрис

В районе порта Бейрута прогремели два мощных взрыва, десятки людей пострадали

На орбиту успешно стартовал первый за девять лет американский космический корабль с астронавтами

Все виновные в перестрелке в Броварах будут жестоко наказаны - Аваков

"Евросолидарность" солидаризируется с акциями и призывами, звучащими на фоне подписания "формулы Штайнмайера" – видеообращение

ПОСЛЕДНЕЕ

Инвесторы в зеленую энергетику снова не получают выплаты?

На съемках телешоу задержали "сваху", которая выдавала украинок замуж за иностранцев

Ведущий европейский адвокат присоединяется к команде правовой защиты председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука

Итоги Первого украинского форума "Архитекторы - громадам"

Общественно-государственные отношения сегодня. Почему усиливается административное давление на граждан?

Градостроительная реформа. Услышала ли власть архитекторов?

Почему падают рейтинги Владимира Зеленского?

Креативная индустрия как новая движущая сила экономики в Украине и мире

Открытый диалог отца Николая Данилевича и публициста Константина Матвиенко об общественно-религиозной ситуации в Украине

20 лет эволюции коммерческой и жилой недвижимости. Ретроспектива и тренды

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА