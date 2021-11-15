В понедельник, 15 ноября, в 12.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется "круглый стол" на тему "Возникновение и развертывание общественно-политической коалиции оппонентов нынешней власти. Какими будут последствия". Участники: руководитель Фонда "Украинская политика"/UP Foundation, историк, политолог Кость Бондаренко; директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев; политический эксперт Константин Матвиенко; директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина". В связи с карантинными ограничениями количество мест в пресс-центре ограничено, наличие ПЦР теста или сертификата о вакцинации обязательно. Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.