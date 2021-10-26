Во вторник, 26 октября, в 14.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференции на тему "Доказательства фабрикации подозрений и давления на столичных муниципалов", где будут представлены доказательства противоправного преследования, фабрикации уголовных дел и проведения незаконных обысков в отношении коммунального предприятия столицы и его руководства. Участники: исполняющий обязанности директора КП "Муниципальная варта" Игорь Мари; спикер КП "Муниципальная варта" Антон Колумбет; юрист КП "Муниципальная варта" Дмитрий Тымкив; адвокат, правозащитник Денис Цыпин (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина". В связи с карантинными ограничениями количество мест в пресс-центре ограничено. Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям. Дополнительная информация по тел. (093) 818-14-88.