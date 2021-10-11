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11:30 11.10.2021

Начало политического сезона: за кого готовы голосовать украинцы

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В понедельник, 11 октября, в 12.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция с участием исполнительного директора Украинского института будущего Вадима Денисенко на тему "Начало политического сезона: за кого готовы голосовать украинцы" по результатам социологического исследования, проведенного Украинским институтом будущего (UIF) при содействии "Нью Имидж маркетинг групп" с 18 по 28 сентября 2021 года (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на Youtube-канале агентства "Интерфакс-Украина". В связи с карантинными ограничениями количество мест в пресс-центре ограничено. Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям

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