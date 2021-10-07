Пресс-конференция Укрэксимбанка о ситуации, сложившейся в связи с интервью "Радио "Свобода", и ее последствиях

Сегодня, в четверг, 7 октября, в 14.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "О ситуации, сложившейся в связи с интервью "Радио "Свобода", и ее последствиях". Участники: председатель Наблюдательного совета АО "Укрэксимбанк" Оляна Гордиенко; временно исполняющий обязанности председателя правления АО "Укрэксимбанк" Сергей Ермаков (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на Youtube-канале агентства "Интерфакс-Украина". В связи с карантинными ограничениями количество мест в пресс-центре ограничено. Аккредитация журналистов обязательна и проводится по электронной почте MFomenko@hq.eximb.com, тел. 097-889-51-33 (Марина Фоменко).